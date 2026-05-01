Montero critica que el PP haga "de altavoz de presuntos delincuentes" como Koldo para "ocultar" el juicio de 'Kitchen'

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Málaga. - ALEX ZEA/EUROPA PRESS

MÁLAGA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha criticado este viernes que el PP "haga de altavoz de un presunto delincuente" como Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, para "ocultar lo que está ocurriendo" en el juicio que se dirime en la Audiencia Nacional sobre el conocido como 'caso Kitchen', por el que está encausado, entre otros, el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz.

La también candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo se ha pronunciado así en una atención a medios antes de participar en la manifestación central por el 1 de mayo convocada por los sindicatos UGT y CCOO en Málaga, y a preguntas de los periodistas sobre la declaración que este pasado jueves prestó Koldo García en el juicio por el conocido como 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo.

Sobre dicha declaración, Montero ha apuntado que "algunos se dedican, como estrategia de defensa, a intentar señalar a otros porque creen que eso le puede dar beneficios penitenciarios", pero ha apostillado que "lo lamentable no es eso", sino que "el Partido Popular se haga de altavoz de un delincuente, presunto delincuente, que ha estado en la cárcel".

En esa línea, la vicesecretaria general del PSOE ha denunciado que lo que quiere el PP es "simplemente embarrar la vida política", porque los 'populares' "quieren ocultar algo que está ocurriendo que es muy grave" en España, que "es el juicio de la 'Kitchen', que es el haber utilizado por parte del Partido Popular a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni más ni menos que para destruir pruebas que implicaban a su propio partido, y para fabricar pruebas falsas para los adversarios políticos", según ha remachado María Jesús Montero.

La líder del PSOE-A ha añadido que no cree que haya "un caso de corrupción más importante, más sistémico", como ese del 'caso Kitchen', y ha concluido incidiendo en denunciar que lo que desarrolla el PP es "una maniobra para intentar distraer la atención y hablar de aquello que quieren hablar los delincuentes".