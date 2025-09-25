Moreno justifica el 'no' del PP a desclasificar los papeles de Caparrós a que "no se citaba" en la iniciativa

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha justificado este jueves el voto en contra del Partido Popular (PP) a la desclasificación de los papeles sobre el asesinato del joven malagueño José Manuel García Caparrós al hecho de que en la iniciativa "no se citaba" el caso de García Caparrós sino que se trataba de "una causa general". Por Andalucía, le he acusado de "engañar y utilizar" a la familia, a la que "usó sólo para una foto y propaganda".

En el turno de preguntas al presidente en la sesión plenaria, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha recordado la fotografía de Moreno con las hermanas de García Caparrós con motivo del Día de la bandera, el 4 de diciembre, cuando "quiso vestir de contenido político y de memoria democrática ese giro de guión que le ha dado usted a la historia de Andalucía". "¿No le da vergüenza que el PP haya votado en contra de la desclasificación de los documentos y de quitarles las tachaduras para que esta familia conozca por fin quién asesinó a su hermano?", se ha preguntado Nieto.

"Le digo más: ¿no le da más vergüenza aún que la portavoz de su Gobierno y el portavoz de su grupo parlamentario dijeran este miércoles que no se habían enterado de que esto se había votado en el Congreso de los Diputados recogido por todos los medios de comunicación en Andalucía antes de la votación y después de la votación? ¿No tiene una excusa que poner?", ha sostenido la portavoz de Por Andalucía.

Ante esto, Inmaculada Nieto ha afeado a Moreno haber "engañado y utilizado a la familia" del asesinado el 4 de diciembre de 1977 en una manifestación en Málaga para exigir la autonomía andaluza. Por su parte, el presidente de la Junta ha defendido que "tenían que haber llevado una proposición de ley que, al menos, hablara de Caparrós. En ningún momento en esa iniciativa se cita al asesinado. Fíjese usted la importancia del caso que se plantea como una causa general, no como la de García Caparrós".

Moreno ha subrayado que "siempre he defendido públicamente" la proposición de ley relativa a la desclasificación del archivo del asesinato de Manuel José Manuel García Caparrós. "Siempre he defendido que la familia tiene el derecho a conocer la verdad", así que ha exigido a la izquierda que "si realmente quieren la verdad y no hacer política con esto, tenían que haber llevado una proposición de ley que, al menos, hablara de Caparrós".

Además, el presidente de la Junta ha reprochado a los partidos de izquierda que no hayan tenido la "valentía y dignidad" de "institucionalizar" el 4 de diciembre como el Día de la bandera "como hicimos nosotros --pp--", a lo que Inmaculada Nieto le ha espetado que "lo que había que hacer era rematar la faena -- en alusión a la defensa de la verdad en torno al asesinato de García Caparrós-- y votar en Madrid para que efectivamente los documentos vieran la luz".