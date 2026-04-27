Moreno presenta programa "de gobierno solvente" y "viable" y avisa: "Ojo con perder la estabilidad, está justita"

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (Fotografía de Archivo) - Marian León - Europa Press

ANTEQUERA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección Juanma Moreno, ha presentado este lunes en Antequera (Málaga) el programa electoral del partido para las elecciones autonómicas del 17 de mayo, apuntando que es un "programa de gobierno solvente y coherente" y con medidas "viables", al tiempo que ha avisado de que "ojo con perder la estabilidad porque la tenemos justita", en referencia a la mayoría absoluta que ha tenido en los últimos cuatro años.

En la cuna de la autonomía andaluza y centro geográfico de Andalucía, Moreno ha presentado el programa electoral del PP andaluz, acompañado del director de campaña del partido y cabeza de lista por Córdoba, Antonio Repullo; de la coordinadora del documento programático, cabeza de lista por Sevilla al Parlamento y consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y de la número dos por Málaga y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo social, Carolina España, entre otros.

"La pregunta que ahora todos nos tenemos que hacer es, ¿estamos dispuestos a perder la confianza, a perder la estabilidad, para perder la seguridad y por tanto perder nuestro futuro?", ha indicado Juanma Moreno en alusión a las cuatro palabras que estaban a sus espaldas impresas en banderolas. Ha señalado que la "confianza es algo que se gana con el tiempo" y el PP-A ha "tardado siete años y tres meses en generar confianza", en referencia a su llegada por primera vez a la Junta en 2019.

"No perdamos la confianza", ha indicado Juanma Moreno, quien ha señalado que la otra clave es la estabilidad y no tener que depender de un socio que quiera o no apoyar una medida. "Depender de la decisión voluntaria caprichosa de una persona que está a más de 500 kilómetros de nosotros y que no conoce la realidad social y económica de Andalucía", ha señalado en referencia a la dirección nacional de Vox, partido al que no ha citado y que ha llegado a acuerdos en otras comunidades con el PP al no obtener éste mayoría absoluta.

"Por tanto, ojo con perder esa estabilidad, porque la tenemos muy justita y perderla lo podemos lamentar en el ámbito social, en el ámbito económico y, por supuesto, en el ámbito de la convivencia", ha advertido el presidente. Ha señalado que un gobierno no tiene varitas mágicas, pero en Andalucía sí "ha habido un gobierno con liderazgo, con decisiones, con hojas de ruta y con capacidad de actuar".

"Nosotros aportamos seguridad a los ciudadanos y esa seguridad, junto con la confianza y la estabilidad, nos proyecta hacia un futuro mejor para Andalucía", señalado el presidente de la Junta, quien ha pedido a "los que estáis convencidos como a los que no, que nos ayudéis, porque el exceso de confianza quizás de algunos nos puede llevar a una noche de disgusto y frustración porque por 10.000 ó 15.000 mil votos, podemos tener cuatro años de vaivenes, de políticas erráticas y de pérdida de confianza, lo que evidentemente tendrá un impacto en nuestras vidas y lo que es peor, en la vida, en el futuro y en el porvenir de nuestros hijos y nuestros nietos".

El programa, que consta de 434 páginas, según Juanma Moreno, es más que un programa electoral ya que es un programa de "gobierno", porque el PP-A ya es un partido de gobierno y, por eso, "las iniciativas o las promesas electorales las medimos, las cuantificamos económicamente para ver si son viables y las desarrollamos".

"Un programa electoral es una hoja de ruta y un compromiso con los andaluces", ha señalado Moreno, para quien "hay algo que es irrefutable", que en su partido tienen una "capacidad de trabajo desmedida, que trabajamos sin descanso, que luchamos sin descanso por lo que creemos y que lo único que nos mueve es la férrea voluntad de hacer una Andalucía mejor para nuestros hijos y nuestros nietos".

"Ese es el objetivo fundamental que tiene este proyecto político y este candidato", ha añadido Juanma Moreno, apuntando que el PP-A presenta para las elecciones del 17 de mayo un programa "programa solvente y coherente" y ha apuntado que es muy importante tener experiencia cuando uno habla de programa y de hoja de ruta. "De esa experiencia hemos visto qué cosas funcionan y también hemos visto, con frustración, aquellas cosas que no funcionan, a pesar de ponerle todo el empeño, todo el cariño y todos los recursos", ha añadido.

Ha expuesto que el programa se articula en torno a cuatro ejes, el primero de ellos, 'Crecimiento para más oportunidades', porque si no hay un desarrollo económico, crecimiento económico, creación de empleo o prosperidad, es "muy difícil redistribuir riqueza" y que "los sistemas públicos funcionen" o que la sociedad avance.

"El motor, la razón de ser de nuestro gobierno, es que la economía crezca de manera proporcional, estable y distribuida por la sociedad", ha señalado.

Como segundo eje, ha mencionado el 'Bienestar social y apoyo a las familias'. Ha indicado que hay muchos tipos de familias a las que hay que proteger, pero, sobre todo, a las personas: "Ahora que se habla tanto de prioridades, las prioridades no son otras que las personas".

Como tercer eje, se ha referido a 'Una Andalucía preparada para los retos actuales', en un mundo que "cambia muy rápido" con la inteligencia artificial, los desarrollos tecnológicos, los movimientos geopolíticos que se están produciendo o los populismos emergentes, todo ello "amenazas a nuestra forma de entender la vida y de sociedad" y Andalucía "tiene que estar preparada para ello".

El cuarto eje se refiere a Andalucía como "protagonista en España" y en Europa.

Durante su intervención, Juanma Moreno ha defendido las rebajas fiscales que ha acometido su gobierno y ha anunciado que, si sigue al frente de la Junta, se seguirá adoptado decisiones para rebajar la presión fiscal a los ciudadanos, como la bonificación del 99 por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones en viviendas entre hermanos.

Respecto al problema de la vivienda, Juanma Moreno ha manifestado que la "peor solución que se le puede dar es ideológica" y "no respetar propiedad privada, que es un derecho constitucional", y el derecho a tener una casa "es también un derecho constitucional, y ambos tienen que casar".

