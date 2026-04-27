Moreno promete una inversión del 2 por ciento del PIB en I+D+i en la próxima legislatura

El presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno (Fotografía de archivo) - MADERO CUBERO/EUROPA PRESS

ANTEQUERA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes como uno de los compromisos recogidos en el programa electoral del partido para los comicios del 17 de mayo alcanzar una inversión del 2 por ciento del PIB en la próxima legislatura en I+D+i.

En Antequera (Málaga), la cuna de la autonomía andaluza y centro geográfico de Andalucía, Moreno ha presentado el programa electoral del PP andaluz, acompañado del director de campaña del partido y cabeza de lista por Córdoba, Antonio Repullo; de la coordinadora del documento programático, cabeza de lista por Sevilla al Parlamento y consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y de la número dos por Málaga y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo social, Carolina España, entre otros.

Juanma Moreno ha anunciado la introducción de "los incentivos a la digitalización en la industria y la aplicación tecnológica": "No podemos crecer sin desarrollo tecnológico aplicado verdaderamente a la industria".

Ha añadido que "Andalucía necesita más investigación, más innovación y más desarrollo, porque aquellas sociedades que más investigan, que más promueven y aquellas empresas que más dinero dedican a la investigación y a la mejora hacen avanzar a la sociedad y son más competitivas en todos los campos".

"Vamos a conseguir en la próxima legislatura que la inversión en I+D+i sea del 2% de nuestro Producto Interior Bruto, colocándonos a la cabeza de las comunidades autónomas más investigadoras de toda España y de la Unión Europea", ha sentenciado.

