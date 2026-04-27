El PP de Málaga agradece a Moreno elegir Antequera para presentar su programa: "hay razones de peso para su reelección"

El presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, junto a la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro. - PP

ANTEQUERA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha agradecido este lunes al presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, que haya elegido la provincia y, en concreto, Antequera, para presentar la hoja de ruta de los próximos cuatro años. En este sentido, ha subrayado que "los andaluces tienen razones de peso para que el próximo 17 de mayo Moreno vuelva a ser presidente de toda Andalucía".

En un acto organizado por el PP de Andalucía para presentar el programa de Gobierno de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, la presidenta provincial ha destacado que "traes a Málaga las propuestas para que Andalucía siga avanzando, un programa que refleja la credibilidad y la transparencia que te han acompañado en los últimos siete años". Asimismo, ha recordado que Antequera "es un talismán" para el PP, ya que "fue aquí donde comenzó el cambio hacia una Andalucía mejor, cuando Manolo Barón ganó la Alcaldía en 2011".

Para la presidenta del PP de Málaga, Antequera es "el gran escaparate" de la gestión de Moreno, pero también "el gran escaparate de los incumplimientos flagrantes de anteriores gobiernos socialistas en este municipio". En este sentido, ha recordado la puesta en marcha del Puerto Seco, tras 14 años de promesas "incumplidas" por parte del PSOE, así como el centro de salud de Campillo Bajo, que ya cuenta con servicio de urgencias y cuya rehabilitación integral está en marcha "para el uso y disfrute de los antequeranos".

Navarro ha agradecido la presencia de los colectivos sociales presentes en el acto, a los que ha calificado como "aliados fundamentales del Gobierno andaluz en los últimos siete años". "Porque mientras Moreno gobierna de la mano de la sociedad civil, otras formaciones lo hacen de espaldas a ella. Hoy aquí tenemos la prueba de todos los que queréis seguir construyendo esta Andalucía de progreso y bienestar", ha añadido.

Asimismo, la popular ha destacado que el programa de Gobierno presentado por Moreno, candidato número uno por la provincia de Málaga, "recoge propuestas y soluciones a los problemas de los malagueños, dando respuesta a sus demandas para seguir desarrollándonos, creciendo y progresando", en contraposición a "quienes solo traen insultos, crispación y enfrentamientos".

"LOS ANDALUCES TIENE RAZONES DE PESO PARA QUE MORENO VUELVA A SER PRESIDENTE"

Así ha destacado que el programa de Gobierno define "lo que se va a hacer en Andalucía en los próximos cuatro años con la credibilidad de todo lo que ya hemos conseguido, con realidades tangibles", ha enfatizado para sostener que "los andaluces tienen razones de peso para que el próximo 17 de mayo Moreno vuelva ser el presidente de toda Andalucía".

Además, ha resaltado que en las dos legislaturas del PP el Hospital Virgen de la Esperanza es ya una realidad en marcha, tras cerca de dos décadas de proyecto paralizado, y que se convertirá en una de las infraestructuras sanitarias de referencia en Andalucía. También ha citado la ampliación del Hospital Costa del Sol, con una inversión cercana a los 100 millones de euros, que el PSOE mantuvo bloqueada durante una década, así como el avance del Metro de Málaga hacia el centro de la ciudad y su conexión con el Hospital Civil.

Navarro ha recordado que este martes se cumple un año del apagón que dejó al país en vilo y 100 días del accidente ferroviario de Adamuz, dos episodios que ha calificado como "símbolos de la opacidad, el oscurantismo y la falta de información a la ciudadanía por parte del Gobierno de España".

Por último, ha lamentado que, pese a que el apagón evidenció el "déficit eléctrico" que sufre el país, el Ejecutivo central "siga sin dar respuesta a esta carencia energética en Andalucía", lo que, según ha advertido, "está provocando la paralización de cientos de proyectos de inversión, nuevas infraestructuras y miles de viviendas en la provincia debido a la falta de capacidad de suministro eléctrico".