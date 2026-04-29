Mucac La Coracha Málaga inaugura 'Tejiendo historias', muestra colectiva sobre las genealogías de arte textil femenino

A Exposición Tejiendo Historias MUCAC La Coracha Málaga. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mucac La Coracha de Málaga presenta la exposición colectiva 'Tejiendo historias', comisariada por la historiadora del arte y gestora cultural Alicia Ventura, que propone un recorrido por las genealogías del arte textil femenino en España.

El director de la Agencia para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, Luis Lafuente, junto a la comisaria Alicia Ventura, y artistas, coleccionistas y prestadores de las piezas que forman parte de la muestra, ha presentado esta muestra que abre sus puertas este miércoles en los Espacios Cuatro, Cinco y Seis de dicho equipamiento municipal.

La muestra reúne 48 obras de 39 artistas y a partir de cuatro figuras clave --Aurelia Muñoz, Teresa Lanceta, Pilar Albarracín y Elo Vega-- se articulan un diálogo con 35 artistas contemporáneas, configurando un conjunto que revela la vigencia y expansión de los lenguajes textiles en el arte actual.

Concebida como un proyecto de investigación y de relaciones entre generaciones, la exposición toma como punto de partida la obra de estas cuatro autoras clave, cuyo trabajo contribuyó decisivamente a situar lo textil dentro del arte contemporáneo, desbordando una consideración históricamente vinculada a lo artesanal o al ámbito doméstico.

A partir de estas referencias, se presentan obras de María Alcaide, Mar Arza, Mercedes Azpilicueta, María Carbonell, Idaira del Castillo, Ana Esteve Llorens, Ela Fidalgo, Isabel Flores, Fuentesal Arenillas, Patricia Gómez y María Jesús González, Blanca Gracia, Carla Hayes Mayoral, Julia Huete, Irene Infantes, Inma Liñana, Valeria Maculan y Victoria Maldonado.

También están Estefanía Martín, Asunción Molinos Gordo, Sonia Navarro, Lara Ordóñez, María Ortega, Elisa Pardo Puch, Gema Polanco, Sandra Paula, Maya Pita-Romero, Belén Rodríguez, Leonor Serrano Rivas, Laura Segura, Emmanuela Soria Ruiz, Anna Talens, María Tinaut, Sarah Viguer y Victoria Gil.

A través de bordados, tejidos, ensamblajes, instalaciones, esculturas y otras aproximaciones expandidas al textil, la exposición aborda cuestiones vinculadas a la memoria, los saberes transmitidos, las políticas del cuidado, el cuerpo, la ecología o la dimensión colectiva de muchas de estas prácticas. "Tradición y experimentación conviven en una propuesta que entiende las fibras como materia, relato y pensamiento", han destacado.

La muestra subraya, además, cómo el arte textil ha dejado de ocupar una posición periférica para consolidarse como un campo central dentro de las prácticas contemporáneas. Frente a la lógica de la producción acelerada, Tejiendo historias reivindica también el tiempo, el gesto y el trabajo manual como formas de conocimiento, poniendo en relación procesos ancestrales y discursos contemporáneos desde una mirada crítica y plural.

La exposición ha sido posible gracias a préstamos procedentes de colecciones e instituciones, entre ellas MACA Alicante, la Colección Banco de España, Fundación Unicaja, Fundación Lumbreras-Colección Adrastus, la Colección CA2M y la Colección DKV, así como de galerías colaboradoras como F2, Jorge López, T20, Vangar, Marc Bibiloni, Travesía Cuatro, El Chico Gallery, José de la Mano, FORMATOCOMODO y Artizar.

Además, la exposición incorpora tres obras -de Irene Infantes y Belén Rodríguez- adquiridas recientemente para la Colección del Fondo de Patrimonio Municipal de Málaga.