Muere en un accidente laboral el padre de un concejal de Alfarnatejo (Málaga) y decretan día luto

Imagen de Alfarnatejo (Málaga). - RRSS AYUNTAMIENTO ALFARNATEJO

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Alfarnatejo (Málaga) perdió la vida este pasado jueves en un accidente laboral. Se trata del padre de un concejal de dicha localidad, según han informado desde el Ayuntamiento, que ha decretado día de luto oficial este viernes.

Así, desde el Consistorio han trasladado a través de un bando publicado en redes sociales, consultado por Europa Press, su "cariño, apoyo y más sentido pésame a su familia y seres queridos", especialmente a su hijo, el edil Iván Rafael Camacho, y a su hermano, "también compañero", José Antonio Camacho Luque.

Han indicado que son momentos de "inmenso dolor" y un día "muy triste para todos". "Alfarnatejo entero comparte vuestro dolor", han señalado desde el Consistorio, que ha convocado un minuto de silencio el próximo lunes a las 12,00 horas en las puertas del Ayuntamiento.

El siniestro se produjo este pasado jueves en la localidad de Colmenar sobre las 15.54 horas, han indicado desde Emergencias 112 Andalucía. Según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso, el hombre se precipitó por unas escaleras, mientras trabajaba en una obra en una venta ubicada en dicho término municipal.