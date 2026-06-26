Muere un bañista en una playa de Vélez-Málaga

Archivo - Imagen de la orilla del mar en una playa de Málaga. (Foto de archivo). - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un bañista ha perdido la vida este viernes en una playa del municipio malagueño de Vélez-Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Un ciudadano ha llamado al 112 a las 10,45 horas para informar de que habían sacado del mar a un hombre que no respondía, en la playa de Torre del Mar. La sala del 112 activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y a la Policía Nacional.

Fuentes sanitarias desplazadas al lugar han confirmado el fallecimiento del hombre, de 65 años, sin que hayan trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso.