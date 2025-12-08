Muere de parada cardiorrespiratoria cuando lo iban a detener por robar en un locutorio de Torremolinos (Málaga)

Archivo - Comisaría de Policía de Torremolinos-Benalmádena. (Foto de archivo). - CNP - Archivo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 35 años de edad ha fallecido tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un establecimiento de telefonía de Torremolinos (Málaga) al que había entrado supuestamente para cometer un robo con violencia.

Según han confirmado este lunes desde la Policía Nacional, el suceso se produjo este pasado domingo, 7 de diciembre, cuando el servicio de emergencias 112 alertaba de un robo con violencia en un establecimiento de telefonía de Torremolinos por el que el presunto autor había sido retenido, "en avanzado estado de agitación", por unos clientes del negocio hasta la llegada de la Policía.

Se precisaron varios indicativos policiales para "reducir y detener al sospechoso, dado su estado", según han explicado las mismas fuentes, que han aclarado que, habiéndose activado los servicios de una ambulancia, el presunto artífice del robo entró en parada cardiorrespiratoria, "siendo infructuosas las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas por los agentes y los servicios sanitarios".

Finalmente, ante el fallecimiento de esta persona, se activó el protocolo judicial, han aclarado también desde la Policía Nacional.