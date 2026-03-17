El Museo Carmen Thyssen Málaga celebrará su 15 aniversario con jornadas de puertas abiertas al yacimiento arqueológico

La baronesa Carmen Thyssen y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. - MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA

MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga cumple el próximo 24 de marzo 15 años desde su inauguración, en el Palacio de Villalón. Con motivo de esta efeméride, el museo celebrará tres jornadas de puertas abiertas, del martes 24 al jueves 26 de marzo, para dar a conocer a la ciudadanía el yacimiento arqueológico romano, que se sitúa en el subsuelo del edificio, un nuevo enclave y atractivo turístico de la ciudad, que complementa la experiencia de visita al Museo Carmen Thyssen Málaga desde el pasado 3 de marzo.

En estos 15 años, y gracias al préstamo de la Colección Carmen Thyssen, las salas del edificio albergan casi 200 obras de pintura española de los siglos XIX y XX, así como una selección de otras épocas en el espacio 'Maestros antiguos'.

Además de las jornadas de puertas abiertas, el martes 24 de marzo, día exacto del aniversario de su apertura, la jornada gratuita se ampliará también a la colección permanente y a la exposición temporal 'Mariano Fortuny. Dibujos', que se muestra en la Sala Noble del museo. En esos días, el museo abrirá en su horario habitual, de 10 a 20 horas, con cierre de taquillas a las 19.30 horas.

Asimismo, la efeméride cuenta con un logo oficial que ha sido creado por el estudio Ponce Contreras, y que estará presente en las correspondientes publicaciones que se lleven a cabo durante el aniversario.

El logo, en palabras del propio estudio creativo, "se concibe como una síntesis visual entre la identidad arquitectónica del museo y su trayectoria cultural consolidada desde su apertura en 2011. La propuesta gráfica toma como principal referencia la celosía interior del edificio, un elemento singular del espacio museístico, un sistema rítmico ondulado de lamas verticales".

En cuanto a los colores, "el blanco y negro refuerza la sobriedad y la elegancia propias de la institución, mientras que el acento cromático en magenta (donde se inscriben las fechas 2011-2026) actúa como punto focal, destacando el hito temporal y dotando al conjunto de un carácter contemporáneo y reconocible".

LA HISTORIA DE UN MOTOR CULTURAL DE MÁLAGA

El Museo Carmen Thyssen Málaga fue realidad tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Málaga y la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, para poner en valor la pintura española de los siglos XIX y XX y, a su vez, apoyar la estrategia de construir Málaga como un destino cultural de referencia que hoy, tras quince años, es una realidad. Desde entonces, cerca de 2,4 millones de visitantes han pasado por el Museo Carmen Thyssen Málaga en sus primeros tres lustros de vida.

Más allá de la Colección, el museo ha albergado hasta la fecha 63 muestras temporales, repartidas entre la Sala de Exposiciones Temporales, la Sala Noble, el Espacio ArteSonado y otros espacios del complejo museístico.

Estas exposiciones han propiciado el paso por la pinacoteca de más de 3.000 obras de 500 artistas, y la relación del museo con hasta 600 prestadores, entre otras instituciones culturales, colecciones y particulares.

Además, el museo apuesta fuertemente por el ámbito educativo y cultural. Con más de cien mil personas atendidas desde las pedagogías críticas y respetuosas, el museo ha logrado situarse en el contexto social en el que se inserta, gracias a su amplio compromiso con la ciudadanía, a través de las acciones llevadas a cabo por su Área de Educación y Acción Cultural: los ciclos vinculados a la poesía, las artes vivas, la literatura, la danza o la performance se han convertido en un referente cultural para el público.

Asimismo, las familias, los más pequeños y los sectores de población vulnerables también tienen su espacio en el museo a través de las propuestas diseñadas exprofeso para cada segmento de interés.

El proyecto "Mapas", destinado a la población refugiada en espera de asilo, "Laboratorio de vuelos" y "Correspondencias", en colaboración con el Hospital Regional de Málaga o "Realidades", para personas con autismo y sus familiares, son algunos de los programas de continuidad desarrollados durante estos años.

En estos 15 años de trayectoria, el museo ha reforzado también sus compromisos con la sostenibilidad, la conciliación familiar, la seguridad laboral y digital, la transparencia o la igualdad de género, entre otros muchos valores sociales y empresariales, obteniendo varias certificaciones que lo acreditan y poniendo en marcha protocolos internos de actuación para hacer de la institución un espacio de trabajo y relación con la sociedad de gran calidad

La marcha del museo en estos quince años de existencia es posible gracias al permanente espíritu de colaboración y a las sinergias establecidas con una red de empresas y patrocinadores que apuestan tanto por la programación expositiva como por las propuestas de educación y acción cultural.

De esta forma, fundaciones y marcas vinculadas a la ciudad de Málaga y a su dinamismo cultural y turístico respaldan y participan de la programación del Museo Carmen Thyssen Málaga durante el año.

Además, el programa Amigos del Museo es un ecosistema de corporaciones, empresas establecimientos, patrocinadores y particulares que superan ya el medio millar.

Con su suscripción, apoyan la actividad del museo y, a cambio, la institución le ofrece gratuidad de visitas durante todo el año y otras ventajas, así como propuestas culturales en exclusiva tanto dentro del propio museo como en forma de viajes culturales o visitas a otros museos e instituciones.

En la actualidad, el museo continúa afianzándose en los principios para los que fue creado, sumándose hace pocos días la apertura del yacimiento arqueológico, fundamental para la puesta en valor de la Malaca Romana.

La próxima cita será la apertura de la exposición temporal 'Archipiélago': una selección de más de cuarenta obras procedentes de la Colección Suñol Soler. Picasso, Miró, Gordillo, Warhol, Braque, Arp, Hernández Pijuan, Palazuelo, Ràfols-Casamada, Miralles, Solano, Calvo, Tàpies, Zush, entre otros muchos artistas, que protagonizan este recorrido por el arte español e internacional de las décadas de los 60, 70 y 80.