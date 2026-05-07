El Museo Casa Natal Picasso Málaga visibiliza a las mujeres artistas de su propia colección en 'Ni musas ni modelos'

El Museo Casa Natal Picasso de Málaga presenta la exposición 'Ni musas ni modelos. Mujeres artistas en las colecciones del Museo Casa Natal Picasso'. - MUSEO CASA NATAL PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Natal Picasso de Málaga ha presentado la exposición 'Ni musas ni modelos. Mujeres artistas en las colecciones del Museo Casa Natal Picasso', que podrá contemplarse hasta el 13 de septiembre en la Sala de Exposiciones Temporales y que propone un recorrido por la presencia activa de las mujeres artistas en las colecciones de la propia pinacoteca desde los años 70 hasta los inicios del siglo XXI.

La muestra ha sido presentada este jueves por el director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, Luis Lafuente; el jefe de Promoción Cultural del Museo Casa Natal Picasso y comisario de la exposición, Mario Virgilio Montañez; el responsable territorial en Andalucía de Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso; y el director de Área de Negocio de CaixaBank en Málaga, Enrique Sánchez.

Según han indicado, durante siglos, la historia del arte situó a la mujer en el lugar de la representación, como cuerpo observado o simple inspiración, pero han incidido en que esta exposición desplaza esa imagen tradicional y propone un cambio de enfoque. "Las mujeres no son imagen construida por otros, sino autoras que miran y piensan. Transforman su tiempo desde la pintura, la escultura y la obra gráfica, y construyen sus propias imágenes, discursos y posiciones estéticas", han señalado.

Las obras de una treintena de creadoras, como Marisol Escobar, Dorothea Tanning, Helen Frankenthaler, María Elena Vieira da Silva, Roser Bru, Hannah Collins, Marisa González o Susana Solano, entre otras, no constituyen un apartado marginal sino una trama paralela y necesaria. Sus obras dialogan con los grandes debates de la contemporaneidad: la abstracción, la memoria, el cuerpo como territorio político, la experimentación tecnológica, el paisaje como construcción cultural y la identidad como proceso en transformación.

Las más de 40 piezas que componen 'Ni musas ni modelos', exposición en la que colabora la Fundación "la Caixa", proceden en su totalidad de los fondos del Museo Casa Natal Picasso, proviniendo en algunos casos de donaciones de artistas y coleccionistas.

Según han señalado, su agrupación en una misma muestra "permite activar un relato latente: el de las mujeres que han fortalecido, desde dentro, la historia del museo y de su patrimonio" e invita al espectador "a preguntarse qué discursos se consolidan cuando determinadas voces ocupan el centro y otras quedan en la periferia".