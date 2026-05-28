Museo Picasso Málaga acoge la 'Transfiguración' de Joana Vasconcelos a través de 13 esculturas e instalaciones

Exposición de Joana Vasconcelos - MUSEO PICASSO

MÁLAGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga presenta este viernes y hasta el 27 de septiembre la exposición 'Joana Vasconcelos. Transfiguración' en la que se ofrece una aproximación amplia a la obra de una de las artistas europeas más singulares del panorama contemporáneo.

Vasconcelos, ofrece, según han explicado desde la pinacoteca, una amplia visión de su trayectoria mediante la reunión de 13 esculturas e instalaciones que permiten al espectador experimentar como desplazar el significado de los objetos sin anular su memoria.

El título de la muestra define con precisión ese proceso: lo textil que deviene arquitectura, lo ornamental que asume un papel estructural, el objeto cotidiano que funciona como dispositivo crítico, la casa que se abre como escenario público y el museo que se convierte en un espacio de experiencia, más allá de la conservación.

Este concepto recorre las salas expositivas en donde lo cotidiano alcanza una "dimensión monumental; lo utilitario adquiere un carácter ceremonial; y lo doméstico se expande hasta lo arquitectónico".

La acción de "transfigurar" no implica sustituir ni borrar el origen: aquello sigue siendo lo que es, pero empieza a mostrarse de otra manera. Los objetos mantienen su identidad material y su carga cultural, aunque su sentido se transforma al situarse en un nuevo marco perceptivo.

La artista explica que "si miramos 'Las señoritas de Aviñón' de Picasso, están ahí, pero, al mismo tiempo, no están. A través de formas geométricas, que no son naturales, han sido transfiguradas; su identidad ha mutado".

El comisario de la muestra, Miguel López-Remiro, considera "la obra de la artista como un conjunto de operaciones que reorganizan nuestras jerarquías culturales: entre lo doméstico y lo público, lo artesanal y lo industrial, lo popular y lo monumental".

Por su parte, la propia Vasconcelos explica que para ella "el arte contemporáneo genera espacios de interpretación que pueden ser físicos, mentales, conceptuales o espirituales".

La artista parte de elementos reconocibles --utensilios domésticos, materiales industriales, símbolos culturales o fragmentos de tradición popular-- y los somete a procesos de transformación que modifican su escala, su función y su relación con el espacio.

"El arte, cuando no es conceptual, no necesita de una traducción, necesita de interpretación y sentimiento, necesita emoción. Cuando trabajas con las emociones de la gente es más interesante: con mi obra, no busco dar respuestas, quiero hacer preguntas", ha explicado Vasconcelos.

TRADICIÓN Y SABERES DOMÉSTICOS

Uno de los aspectos más distintivos del trabajo de Vasconcelos es el uso de técnicas artesanales ligadas históricamente al ámbito doméstico, como el crochet, el bordado o el trabajo textil.

Su obra se despliega así en un territorio donde tradición, artesanía, cultura popular y tecnología se entrelazan de manera continua. Para Vasconcelos, en la artesanía se concentran técnicas, materiales y conocimientos heredados a lo largo del tiempo.

La artista afirma estar muy agradecida porque "por fin, las mujeres de hoy pueden ocupar su lugar en la historia del mundo, pueden tener una voz y hablar desde su diferencia. Las mujeres, muchas mujeres, mujeres incluso de mi familia no pudieron tener voz, no pudieron estudiar artes, ser las artistas que querían ser".

Presentar su trabajo en el Museo Picasso Málaga adquiere para la artista un significado singular, "cuando entras en un espacio como es el Picasso, quieras o no, estás entrando en relación con la energía de Picasso, con su tierra natal, con su identidad, con su Málaga natal".

De este modo, la exposición no solo traza un recorrido por la obra de Joana Vasconcelos, sino que activa un campo de resonancias donde distintas formas de entender la transformación artística se encuentran.

PUBLICACIÓN Y ACTIVIDADES PARALELAS

Con motivo de la exposición 'Joana Vasconcelos. Transfiguración', se ha editado un catálogo bilingüe español - inglés, coeditado con La Fábrica. Se trata de un texto comisarial del director artístico del Museo Picasso Málaga y comisario de la muestra, Miguel López-Remiro, y con una entrevista inédita con la artista.

La muestra cuenta también con una audioguía disponible en español e inglés, que propone un recorrido detallado en la exposición además de un podcast. El programa se enriquece con actividades culturales y educativas dirigidas a distintos públicos.