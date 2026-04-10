Navarro dice que PP es "la casa común del votante de centro-derecha que busca estabilidad y convivencia"

Imagen de Tellado, Bendodo, Navarro (PP) en un acto con afiliados en Málaga. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, ha definido este viernes a su formación como "la casa común de todo aquel votante de centro derecha que busca el sentido común, el orden, la estabilidad y, sobre todo, la convivencia pacífica, frente a la confrontación"; así como de aquellos "que piensan que el trabajo, que el esfuerzo, la libertad, la democracia y la Constitución es el mejor clima para poder avanzar".

Así lo ha dicho en un acto con los nuevos afiliados del PP de la provincia, en el que ha estado acompañada en el acto por el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral de la formación, Elías Bendodo.

Así, ha defendido que el PP está para "trabajar por los malagueños, por los andaluces y para propiciar, en la medida que podamos, el entendimiento entre todos", y ha señalado que "eso es lo que practica Paco de la Torre en la ciudad de Málaga, lo que practican nuestros alcaldes y alcaldesas en cada uno de los municipios, y lo que Juanma Moreno supo leer desde el primer minuto para ser presidente de la Junta de Andalucía".

"Nos sentamos con los malagueños para abordar sus problemas y aspiraciones, y nos rodeamos de expertos y de profesionales para ver cuáles son las mejores soluciones para responder a esos desafíos", ha explicado y ha indicado que "no hay nada mejor que este acto para escenificar nuestra manera de trabajar como un partido abierto, cercano y que apuesta por el diálogo y el consenso frente a la crispación, las mentiras y el fango que practican otros".

Según ha reivindicado, "el PP está en la calle, tiene sus puertas abiertas para acoger a los malagueños, a quienes decimos que este es su partido; un partido que es consciente de la enorme responsabilidad que supone representar el interés de más del 90% de los malagueños, que cuentan con un alcalde o alcaldesa del PP".

"Un partido de gobierno al que precede su gestión y los resultados; que cumple y que trabaja anteponiendo siempre el interés general a cualquier otra cosa", ha añadido la presidenta provincial, quien ha defendido la necesidad de gobernar en solitario para hacerlo "sin ataduras, sin condiciones, aplicando nuestro programa electoral al completo, sin estar condicionados al criterio, las limitaciones y, a veces, al capricho de otros".

"Esto es lo que nos estamos jugando en estas próximas elecciones", ha asegurado Navarro, quien ha querido destacar que el suyo es "un partido al que no le tiembla el pulso para reclamar lo que es justo para Málaga desde el diálogo" y que tiende "la mano permanentemente a otras administraciones para poner sobre la mesa soluciones y propuestas".

En este sentido, ha destacado la reclamación de un tercer carril en la zona Este de la A-7 y de la bonificación de la AP-7 al nivel de otras autopistas como la AP-9 gallega, señalando igualmente "el abandono de la red ferroviaria por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad insostenible", ha apostillado.

Al respecto, ha recordado la petición para que el Gobierno realice una auditoría completa de la red ferroviaria de la provincia, lamentando que Adif "plantee el cierre del Cercanías entre Málaga y Fuengirola durante seis meses sin planificar otra alternativa para los malagueños", lo que ha calificado como "otra bofetada sin mano para Málaga; otra demostración de cómo intentan asfixiarnos y acotar cualquier aspiración de que sigamos progresando".

Pese a ello, Navarro ha asegurado que desde el PP " vamos a seguir con esa actitud proactiva, propositiva y constructiva, también durante la campaña electoral", y ha señalado que los malagueños conocen las propuestas del PP, "los logros conseguidos frente a todo lo que incumplió el PSOE en esta provincia durante 40 años; un abandono que estamos revirtiendo".

"Ahora es cuando empieza la verdadera carrera del PP para que esta provincia sea ese gran referente de progreso, desarrollo e innovación en Andalucía y en España", ha finalizado.

Por su parte, el vicesecretario nacional Elías Bendodo ha nombrado como "talismán" del PP de Málaga durante la campaña a Miguel Tellado y ha señalado el papel de la candidata número diez en la lista de la formación provincial, María José Escarcena, apuntando que "tiene que salir".

Bendodo ha afirmado que "los malagueños somos buena gente pero también tenemos buena memoria y no vamos a olvidar los insultos, la mofa, la negligencia, la falta medidas y la chulería del ministro Óscar Puente con esta tierra". "Otro gallo cantaría si esto hubiera pasado en Cataluña; allí no hubieran hecho lo que están haciendo con nosotros", ha apostillado.

Según el dirigente 'popular', desde el PP han "obrado de buena fe, hemos criticado el corte del AVE pero hemos apostado por soluciones alternativas provisionales". "Y todo para nada, porque hoy seguimos sin conexión por alta velocidad y sin fecha firme de reapertura", ha lamentado.

Por último, Tellado ha sentenciado que "arrancar una campaña con la entrega de carnés a nuevos afiliados es una clara demostración de intenciones por parte del PP de Málaga" y ha insistido en que el binomio PP-Málaga es "un matrimonio bien avenido".

El secretario general del partido ha indicado que "el gran momento que vive esta provincia es merito de la sociedad civil y del trabajo del PP desde instituciones como la Junta, la Diputación y los ayuntamientos".

"Sacáis lo mejor de esta tierra con una gestión eficaz, modernizadora y exitosa. Así, mientras otros se cierran en sí mismos, Málaga se abre a España y al mundo y no para de crecer, de atraer inversiones y, por eso, está de moda".

Así, ha valorado que Málaga "es el pulmón del sur" de un "gran partido que es el PP". "Málaga no sería lo que hoy es sin el PP y el PP no sería lo hoy es sin Elías Bendodo y Patricia Navarro", ha subrayado, recordando que fue la provincia que más apoyó a Juanma Moreno en los comicios de 2022 y, en esta ocasión, "no esperamos menos", ha indicado.

Por último, Tellado ha destacado que el PP de Juanma Moreno presenta "la hoja de servicio del mejor gobierno que ha tenido nunca Andalucía" y ha anunciado una campaña "para ilusionar a la gente frente a la crispación".

