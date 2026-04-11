Navarro (PP) arranca en Mijas la "campaña de la ilusión" frente a "la crispación y el fango"

La presidenta provincial del PP de Málaga, Patricia Navarro, en un acto en Mijas - PP

MIJAS (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La presidenta provincial del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha presentado este sábado en Mijas (Málaga) "la campaña constructiva, propositiva y de la ilusión" que plantea la formación de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo y ha destacado que "frente al odio, el fango y la crispación, desde el PP vamos a centrarnos en lo importante, que es presentar nuestras propuestas para seguir mejorando Andalucía y Málaga".

Así lo ha expuesto junto al vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, durante su intervención en el IX Congreso del PP de Mijas, donde Ana Mata ha sido nombrada nueva presidenta de la formación local, marco en el que ha valorado el ejemplo de los alcaldes y alcaldesas 'populares'.

Al respecto, Navarro ha reivindicado que "el éxito de nuestros regidores radica en su capacidad" para "identificarse fielmente, al milímetro, con la sociedad que les rodea, gestionando así los intereses de sus vecinos".

De este modo, Navarro ha afirmado que los alcaldes y alcaldesas de la formación "son espejos donde los ciudadanos reconocen a esos gestores de sus pueblos y ciudades, igual que reconocen a Juanma Moreno que es, sin duda, el mejor presidente que ha tenido Andalucía".

También la presidenta del PP malagueño ha incidido en que "ese nivel de identificación es muy alto en Mijas y, por tanto, auguramos que el PP mijeño siga estando al frente de los designios de esta ciudad, porque Ana escucha permanentemente, pulsa a diario el sentir de sus vecinos y sabe cuáles son sus anhelos, sus aspiraciones y las mejores soluciones para sus problemas".

Mata, ha proseguido la dirigente 'popular', "representa la cercanía, la escucha activa y la vía andaluza de la que hace gala Juanma Moreno, y eso es garantía de éxito para este municipio".

Sobre Moreno, ha reivindicado que los andaluces y los malagueños "lo consideran garante del progreso en Andalucía. Se ha afanado por que así sea y su equipo trabaja duro bajando impuestos, simplificando trámites burocráticos, posicionándonos como la comunidad más competitiva en términos fiscales y atrayendo inversión; ganando contribuyentes y recaudando más para mejorar y reforzar los servicios públicos, que es lo que estamos haciendo".

En esta línea, Navarro ha asegurado que "nunca se ha invertido más en el sistema público de salud de esta comunidad autónoma. Nunca el Servicio Andaluz de Salud ha tenido más profesionales y nunca esos profesionales han estado mejor tratados, con mejores condiciones laborales, retributivas y también con mejores infraestructuras donde desarrollar su labor".

De igual modo, la dirigente 'popular' ha abundado en que, "pese a esa realidad irrefutable, nos quedan cosas por mejorar y, con ese propósito y con ese aliciente nos presentamos a estas elecciones, para seguir sumando logros para el sistema pero, sobre todo, para los usuarios".

"Esa es nuestra gran aspiración de cara a las próximas elecciones autonómicas, si bien Juanma Moreno también es garante de estabilidad, de seguridad, de tranquilidad, de certidumbre y de convivencia pacífica", ha explicado.

Por ello, ha continuado, "no vamos a permitir que vengan otros de fuera a romper esa tranquilidad que reina en Andalucía desde hace siete años. Ni por parte de los que teledirigen un partido despersonalizado y deshumanizado desde Madrid, ni de quienes se fueron a Madrid para ocupar una posición privilegiada en el Gobierno de España con la que podría haber hecho mucho por esta tierra, pero no ha hecho nada".

MIJAS

Sobre la cita congresal de Mijas, Navarro ha valorado "al gran equipo" que acompaña a Ana Mata para presidir la formación local y ha reivindicado que el Partido Popular es un partido abierto y cercano; "un proyecto que trasciende a cualquiera de nosotros".

En esta línea, ha añadido que "hoy damos una lección y es que Mijas es lo primero. Por eso, es una gran noticia que Ana Mata presida el PP de Mijas para alegría y para bien de todos los mijeños".

Por su parte, Bendodo ha subrayado que "quien no entienda la política como una carrera de relevos, se equivoca", apuntando que Francisco Salado y Patricia Navarro "son el ejemplo", en alusión a sus papeles en la Diputación Provincial y al frente del partido.

"Creo que Ana ha sabido ilusionar a los mijeños, incorporar a todo el pueblo a este proyecto de regeneración, de cambio e impulso que es el proyecto del Partido Popular de Mijas", ha resaltado, al tiempo que ha indicado que "ha puesto la sexta marcha en el municipio y los vecinos ya se han dado cuenta de que aquí hay gestión y, sobre todo, resultados".

Bendodo ha abundado en que Mata "es de las personas más preparadas y concienciadas que conozco para desarrollar políticas y proyectos relacionados con la política social, para conectar a las personas y, sobre todo, sabe tomarle el pulso a las necesidades y anhelos de los ciudadanos".

"Eso es lo que mejor define también a un alcalde, porque sacar proyectos adelante es gestionar y es gobernar, y eso es lo que hacemos en las instituciones gobernadas por el Partido Popular", ha explicado.

Por eso, ha apostillado, "el Partido Popular es líder, gobierna en 47 municipios de la provincia y el 90% de los malagueños tienen un alcalde o alcaldesa del PP".

Frente a esto, el vicesecretario nacional ha afirmado que el PSOE "es un proyecto personal de Sánchez". "El socialismo auténtico ha dado un paso atrás, se ha recluido y está esperando que pase esta tempestad que se llama Pedro Sánchez para intentar regenerar su proyecto".

Por último, Bendodo ha lamentado que, ante esta situación, los socialistas "ni ganan ni gestionan. Sánchez solo resiste", ha concluido el dirigente del PP.