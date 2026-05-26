La Noria impulsa un nuevo modelo de longevidad que sitúa a los mayores como agentes activos en la provincia de Málaga

La Noria impulsa un nuevo modelo de longevidad que sitúa a los mayores como agentes activos del territorio - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga ha celebrado el encuentro 'Metamorfosis Plateada, Modelo de Nueva Longevidad', una jornada que ha reunido a más de un centenar de personas mayores procedentes de los municipios malagueños de Valle de Abdalajís, Ardales y Villanueva de la Concepción, buscando promover la participación activa de las personas mayores a través de la tecnología, y poniendo en valor el conocimiento del territorio como un recurso de futuro.

El proyecto de la 'Asociación holaS Comunidad Plateada' se enmarca en el convenio de colaboración entre la Diputación de Málaga y Fundación "la Caixa" a través de La Noria.

En este sentido, la vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma, ha señalado durante la jornada que "este proyecto ha demostrado cómo la innovación social digital puede acercar la tecnología a las personas mayores, favorecer su participación activa y reforzar los vínculos comunitarios en el medio rural, generando nuevas formas de conexión con el territorio".

También han asistido al encuentro el responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso; así como la alcaldesa del Valle de Abdalajís, Virginia Romero; la segunda teniente de alcalde y concejala de Empleo, Bienestar Social, Mayores e Igualdad de Ardales, María Arjona Muñoz; y la concejala de Educación, Relaciones con Centros Educativos, Salud, PFEA, Asuntos Sociales, Bienestar Social e Igualdad de Villanueva de la Concepción, Inmaculada Arrabal.

Metamorfosis Plateada, que dio comienzo en el mes de enero, ha contribuido a reducir la soledad no deseada, fomentar la inclusión tecnológica y fortalecer los vínculos comunitarios en el medio rural, situando a las personas mayores como agentes activos dentro de sus comunidades.

PARTICIPACIÓN, MEMORIA Y TECNOLOGÍA EN EL CENTRO DEL PROYECTO

'Metamorfosis Plateada' se ha desarrollado como una iniciativa de innovación social que ha puesto en valor la participación activa de las personas mayores, la memoria comunitaria, los saberes populares y el uso de herramientas tecnológicas desde una perspectiva accesible y cotidiana.

El proyecto ha contado con la participación de 30 personas, con edades comprendidas entre los 50 y los 85 años, y de 200 jóvenes implicados en diferentes actividades intergeneracionales.

A lo largo de su desarrollo se han llevado a cabo 20 sesiones entre talleres de comunicación y tecnología, espacios de saberes y experiencias, encuentros intergeneracionales, actividades culturales abiertas en los municipios y acciones desarrolladas en el CEIP 'Nescania' (Valle de Abdalajís) que ha permitido que el alumnado pueda conocer y aprender directamente de las personas mayores del municipio.

Esto ha logrado que la experiencia se incorpore de forma sistemática en la agenda educativa del próximo curso con vocación de continuidad y arraigo en la comunidad educativa de la localidad.

Además, se han generado más de 16 píldoras formativas y contenidos digitales, que han alcanzado más de 300.000 impresiones en redes sociales, contribuyendo a dar visibilidad al proyecto y al territorio.

Durante la jornada de clausura se han presentado también las denominadas 'Experiencias Metamorfosis', desarrolladas por las propias personas participantes del proyecto como espacios de intercambio y aprendizaje colectivo.

En estos espacios se han compartido usos cotidianos de herramientas tecnológicas aplicadas a la vida diaria, relatos de memoria comunitaria vinculados a los municipios participantes, experiencias de convivencia y cohesión entre los tres territorios implicados, así como saberes populares transmitidos entre generaciones, incluyendo conocimientos tradicionales y prácticas de la vida en los pueblos.

Estas experiencias han permitido visibilizar el valor del conocimiento local y reforzar el papel de las personas mayores como transmisoras de saber y referentes comunitarios dentro del territorio.

Con la celebración de este encuentro en La Noria, 'Metamorfosis Plateada' ha cerrado su primera edición consolidando un proceso de innovación social que ha puesto en el centro a las personas mayores como agentes activos de participación, conocimiento y conexión comunitaria en el medio rural.

El proyecto ha demostrado el valor de integrar memoria, tecnología y convivencia intergeneracional como herramientas para fortalecer los vínculos sociales y la identidad de los municipios participantes, dejando además una red de aprendizajes, experiencias y colaboraciones que trascienden el propio desarrollo del programa y que sientan las bases para futuras iniciativas de innovación social en el territorio.