Nuevas incidencias en las carreteras de la Serranía de Ronda por el temporal

MA-8301 Pk 10 afectada por el paso del temporal - DIPUTACIÓN
MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El paso de la borrasca Leonardo ha dejado en la tarde de este miércoles nuevas incidencias en las carreteras de la Serranía de Ronda, en la provincia de Málaga, debido a las intensas e incesantes lluvias.
Así, según han informado desde la Diputación Provincial, en la MA-7402, de subida al yacimiento arqueológico de Acinipo, se ha producido un deslizamiento que afecta a la plataforma de la carretera y ha provocado un importante escalón en la calzada, lo que ha obligado a su corte total.
También se ha cortado al tráfico de nuevo la carretera MA-8401, a la salida de la travesía de Benaoján, en el punto kilométrico 2, por un desprendimiento de tierras sobre la calzada.
De igual modo, se ha producido un deslizamiento en la carretera MA-8301, de Estepona a Jubrique, en torno al punto kilométrico 10, que afecta a la plataforma, a uno de los carriles, dejando un importante hueco.
Además, según la información facilitada, se ha cortado la MA-8307 en el tramo de Atajate a Jimera de Libar por un desprendimiento sobre la calzada y hay una afección a la plataforma de la carretera MA-9300, a El Colmenar, debido a un deslizamiento de tierras. De momento se ha restringido mediante balizamiento a un solo carril y se está observando su evolución.
Por último, han incidido en que los equipos de conservación de carreteras de la Diputación están atendiendo cada una de estas incidencias.