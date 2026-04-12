Las obras de la residencia pública de mayores del Trapiche del Prado de Marbella (Málaga) superan el 85% de su ejecución

Obras en la residencia de mayores de Trapiche del Prado (Marbella, Málaga). - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

Las obras de la futura residencia pública para personas mayores del Trapiche del Prado de Marbella (Málaga) han superado el 85 por ciento de ejecución y encaran su fase final. El proyecto se desarrolla sobre una parcela de 12.114 metros cuadrados en la zona norte del centro histórico, junto al edificio del Trapiche del Prado, inmueble catalogado y rehabilitado que se integrará como elemento central del conjunto.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha adelantado que en cuanto al grado de avance, el Edificio 2, situado en la parte norte, "alcanza el 90 por ciento de ejecución y actualmente se encuentra en fase de remates de albañilería, con el inicio próximo de la instalación de carpinterías exteriores y los trabajos de acabado interior, que incluyen pavimentos, luminarias, equipamiento de baños y mecanismos eléctricos".

La regidora, en una visita a las obras acompañada del concejal del ramo, Diego López, ha añadido que el Edificio 1 se sitúa en torno al 80 por ciento de construcción. "En este caso, se ultiman los revestimientos exteriores y las instalaciones interiores de electricidad, climatización y fontanería, previas a la fase final de albañilería y terminaciones", ha apuntado Muñoz.

Asimismo, la primera edil ha adelantado que, de forma paralela, "en las próximas semanas comenzarán las labores de urbanización y acondicionamiento exterior de la parcela, que contemplan la creación de itinerarios peatonales, zonas de estancia y espacios ajardinados orientados al bienestar y la convivencia de los futuros usuarios".

De este modo, el complejo residencial dispondrá de 44 habitaciones, de las que 28 serán dobles y 16 individuales, destinadas tanto a personas mayores dependientes como autónomas. Además, la Administración local ha precisado que incluirá espacios comunes, terrazas y áreas exteriores.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de adjudicación superior a los 9,2 millones de euros, confinaciada por el Consistorio, la Junta de Andalucía y por los fondos NextGenerationEU, tiene prevista su finalización en el mes de junio y contempla la construcción de dos edificios de nueva planta concebidos para integrarse en su entorno y ajustarse a criterios de eficiencia energética, accesibilidad y confort.

Entre las soluciones adoptadas destacan los sistemas de control solar mediante elementos verticales, cubiertas ajardinadas y una disposición arquitectónica que potencia la iluminación natural y reduce el consumo energético. "Ya estamos trabajando con la administración autonómica para el concierto de plazas y a través de nuestra delegación de Obras para la dotación del mobiliario", ha subrayado la primera edil.