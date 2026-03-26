La ONCE dedica cinco millones de cupones a la celebración de 'La Despedía' de Álora (Málaga)

Presentación del cupón de la ONCE dedicado a 'La Despedía' de Álora (Málaga). - ONCE

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONCE va a dedicar el sorteo diario del próximo miércoles, 1 de abril a 'La Despedía' de Álora (Málaga), el momento cumbre de la Semana Santa perota. El director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, y la directora de la ONCE en Torremolinos, Cristina Cervantes, han presentado este jueves la imagen de este cupón al alcalde de la localidad, Francisco Martínez, en un acto que tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Álora.

Según ha informado la ONCE en una nota, cinco millones de cupones llevan como motivo el emotivo encuentro entre las imágenes de la Virgen y Jesús de Nazareno, el momento más reconocido de la Semana Santa de Álora.

"Es un honor para nosotros participar de algo tan emblemático y de tanto peso en la comunidad local como La despedía, a nuestra manera", ha apuntado Rosado en su intervención. Para el director de la ONCE en Málaga, este cupón es "un reconocimiento a una celebración cultural que honra a nuestras raíces y que pone en valor la tradición y la devoción de Álora".

En palabras de Marcelo Rosado, este cupón es también un homenaje de la ONCE al pueblo mismo, y por supuesto, "a todos los que cada año participan y organizan este evento". "Así como la Virgen acude al encuentro con Jesús, la Organización quiere hacer de este cupón un punto de unión con la sociedad perota, a través del cual devolver la confianza que depositáis en nosotros y reconociendo a quienes nos ayudan día a día a poder seguir repartiendo ilusión", ha concluido.

La fiesta, celebrada desde hace más de un siglo y medio, es el punto álgido de la Semana Santa en la localidad, y atrae cada año a multitud de turistas que se reúnen en La Plaza de la Despedía para ver cómo el trono de la Virgen de Dolores Coronada se encuentra con Jesús Nazareno después de una procesión en la que los fieles la acompañan a través de las principales calles del pueblo.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para el próximo viernes, 27 de marzo, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 59 millones de euros. Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería "social, segura, responsable y solidaria" de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.