La ONCE reparte 385.000 euros en el Camino San Rafael de Málaga

Aurelia Moreno vendedora de la ONCE - ONCE

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado miércoles ha dejado buena parte de su fortuna en la capital malagueña. La encargada de hacerlo fue Aurelia Moreno, que repartió once cupones premiados con 35.000 euros cada uno, sumando un total de 385.000 euros.

Moreno es vendedora de la ONCE desde 2012, y llevó la suerte hasta el Camino San Rafael de la capital malacitana, más concretamente en la calle Alozaina, de la que es también vecina. "Qué contenta estoy, es una alegría enorme para mi barrio", ha explicado mientras aún trabaja, impaciente por contar a sus clientes y amigos las buenas noticias.

"Estoy que no quepo en mí, tenía ganas de ayudar a toda esta gente. Está muy bien tocado", ha asegurado y ha añadido que "es un orgullo para mí, poder repartir premios a los míos, es mi barrio y estoy feliz de que pasen cosas buenas. Y más si además son mis clientes. Ahora espero que cojamos carrerilla y sean más".

El sorteo del miércoles, 20 de mayo, estaba dedicado a la campaña de juego responsable que impulsa la ONCE, y ha dejado el resto de sus premios en Baleares y la Comunidad Valenciana, ha señalado la ONCE en un comunicado.

Los cupones de la ONCE son "parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía "promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".