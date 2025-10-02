La V Pasarela 'Fashion Day de Echevarría del Palo' se celebrará el 17 de octubre en la avenida Pío Baroja de Málaga

El concejal delegado del distrito Este, Carlos Conde, junto a la presidenta de la Asociación de Comercios de Echeverría del Palo, Patricia Vergara, ha presentado la V edición de este evento - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Pasarela 'Fashion Day de Echeverría del Palo' celebra su quinta edición el próximo 17 de octubre, de 18 a 21 horas, en la avenida Pío Baroja de Málaga. Esta pasarela, que nació como experiencia piloto en 2021, se ha consolidado en estos cinco años como la cita con la moda en la zona Este de la ciudad. Las modelos exhibirán prendas y complementos cedidos por los establecimientos asociados de la zona, con el objetivo de incentivar el comercio de proximidad.

El concejal delegado del distrito Este, Carlos Conde, junto a la presidenta de la Asociación de Comercios de Echeverría del Palo, Patricia Vergara, ha presentado la quinta edición de este evento, que persigue potenciar y acercar la oferta comercial y gastronómica de las tiendas y establecimientos hosteleros a ciudadanos y visitantes, a la vez que se promociona la zona de Echeverría de El Palo como área empresarial del distrito.

Los desfiles se desarrollarán en la avenida Pío Baroja de la barriada de Echeverría del Palo en un 'Fashion show' sobre una característica alfombra azul. Contará con el apoyo de una pantalla gigante para que los asistentes puedan seguir el desfile al detalle. La V Pasarela 'Fashion Day' contará este año, como invitada de honor, con la diseñadora Susana Zamora. La cantante y presentadora Macarena Albarracín ejercerá como maestra de ceremonias.

Como en años anteriores, la Pasarela 'Fashion Day' está organizada por el Ayuntamiento de Málaga, a través del distrito Este, junto con la Asociación de Comercios de Echeverría del Palo, que cuenta con una subvención del Área de Comercio, y el apoyo de distintos patrocinadores locales, como Copicentro, UNED Málaga, Er Pichi de Cai, Joyerías Vergara Occident y Restaurante El Tabanko.

Cabe señalar que la mayoría de modelos que desfilarán son vecinos y vecinas de la zona de todas las edades, junto a modelos profesionales de la agencia Nueva Moda. Los modelos serán peinados y maquillados por la escuela Antonio Eloy que también se suma como colaborador. Asimismo, también desfilarán Noelia Jiménez y Jorge Aragón, Reina y Míster de la Feria de El Palo 2025.

Además, en esta edición se volverá promocionar el talento joven Andaluz con la celebración de la segunda edición del concurso 'Echeverría Fashion Talent', a través de la marca 'Fashion E-Business School' de la Escuela Superior de Turismo de la Costa del Sol, por el que se brinda a jóvenes diseñadores la oportunidad de presentar sus creaciones en la pasarela con el objetivo de potenciar el talento emergente. Además de descubrir a nuevos creadores, los asistentes podrán disfrutar de las novedades del ganador de la primera edición, G de Rosas, que regresa a la pasarela con su colección 'Tatuajes'.

Los establecimientos que participan en la V Pasarela 'Fashion Day' de Echeverría de El Palo son: Tomé, Strava Boutique, Millennium, La Promenade, My Sister, Malala, Joyerías Vergara, B-Nails Beaty, Laura Mateos Beauty, Eva León Dermoestética, Librería Arje y Óptica Miramar y Dulce Laura.

Por último, en esta edición, los organizadores han invitado a participar en el desfile a un comercio que no pertenece a la Asociación de Comercios de Echeverria del Palo, se trata del establecimiento de moda infantil Dulce Laura.