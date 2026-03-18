El Patronato de Recaudación abre el plazo de presentación de solicitudes para cubrir 33 plazas vacantes

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MÁLAGA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El plazo de presentación de solicitudes para cubrir 33 plazas vacantes en el Patronato de Recaudación Provincial mediante concurso oposición está abierto desde este miércoles y hasta el 16 de abril.

Las bases de esta convocatoria, en las que se especifican los requisitos de los aspirantes, el sistema selectivo y los detalles de cada plaza a cubrir, pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia del 15 de enero de este año.

La convocatoria incluye plazas de diversas categorías incorporadas a las ofertas de empleo público de los años 2023, 2024 y 2025, correspondientes a la tasa de reposición.

Las plazas que se ofertan son cinco plazas de Técnico Superior, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre; y una plaza de Técnico Superior, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, en turno reservado a personas con discapacidad.

Asimismo, una plaza de Técnico Gestión I, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre; una plaza de Técnico Gestión II, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre; y dos plazas de Oficial/a Gestión, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

También una plaza de Oficial Gestión, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, por el sistema de concurso-oposición, en turno reservado a personas con discapacidad; una plaza de Técnico Informática II, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre; y una plaza de Técnico Informática II, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, por el sistema de concurso-oposición, en turno reservado a personas con discapacidad.

Además, una plaza de Técnico Gestión, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Gestión, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre; dos plazas de Auxiliar Gestión I, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre; y doce plazas de Auxiliar Gestión II, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

También dos plazas de Auxiliar Gestión II, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, por el sistema de concurso-oposición, en turno reservado a personas con discapacidad, Una plaza de Técnico Grado Medio Gestión, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Gestión, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre; una plaza de Técnico Informática III, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre; y una plaza de Técnico Superior Analista, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

El personal seleccionado que supere el proceso selectivo podrá ser destinado a cualquier servicio o centro de trabajo del Patronato de Recaudación en la provincia.

En la actualidad, esta agencia cuenta con dependencias en Alhaurín de la Torre; Álora; Antequera; Algarrobo; Archidona; Campillos; Cártama; Coín; El Morche, Torrox; Estepona; Gaucín; La Cala del Moral, en Rincón de la Victoria; Málaga; Manilva; Marbella; Nerja; Pizarra; Rincón de la Victoria; Ronda; Sabinillas; San Pedro de Alcántara, en Marbella; Torre del Mar, Vélez-Málaga; Torremolinos; Torrox; y Vélez-Málaga.