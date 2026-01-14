Las películas del 28 Festival de Málaga obtienen 22 nominaciones a los Premios Goya 2026 - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) - Las películas que participaron en el 28 Festival de Málaga han obtenido un total de 22 nominaciones a los Premios Goya 2026. La actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls anunciaron este pasado martes las candidaturas de los galardones de la Academia de Cine, que celebrarán su 40 edición el 28 de febrero en Barcelona.

La Biznaga de Oro de la pasada edición del Festival, 'Sorda', dirigida por Eva Libertad y que obtuvo otras tres Biznagas, se sitúa entre las películas más nominadas con un total de siete nominaciones: Mejor película, Mejor dirección novel y Mejor guion adaptado (Eva Libertad), Mejor actor de reparto (Álvaro Cervantes), Mejor actriz de reparto (Elena Irureta), Mejor actriz revelación (Miriam Garlo) y Mejor sonido (Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo).

'La furia', de Gemma Blasco, que consiguió tres biznagas en Málaga, ha obtenido nominación a Mejor dirección novel y Mejor actriz protagonista (Ángela Cervantes), han señalado desde el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

Asimismo, 'Muy lejos', de Gerard Oms, con dos biznagas en Málaga, ha resultado nominada en las categorías de Mejor dirección novel y Mejor actor (Mario Casas).

Por otro lado, 'Una quinta portuguesa' está nominada en Mejor guion original (Avelina Prat), Mejor actor protagonista (Manolo Solo) y Mejor actriz de reparto (María de Medeiros).

Por su parte, 'Los tortuga', de Belén Funes, ha obtenido nominación a Mejor actriz protagonista (Antonia Zegers). 'Enemigos', dirigida por David Valero y que participó en el 29 Festival de Málaga en Sección oficial fuera de concurso, tiene nominación para Hugo Welzel como Mejor actor revelación y para César Moreno, Ana Rubio y Juanma Nogales por Mejores efectos especiales.

En la categoría de Mejor cortometraje de ficción han resultado nominadas tres obras que pasaron por Málaga: 'De sucre', de Clàudia Cedó; 'El cuento de una noche de verano', de María Herrera, y 'Una cabeza en la pared', de Manuel Manrique. En Mejor cortometraje de animación, 'Buffet Paraíso', de Héctor Zafra y Santi Amézqueta, y 'Carmela', de Vicente Mallols.