Pérez de Siles dice que no le cabe "la menor duda" de que De la Torre se volverá a presentar a las elecciones

La portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha asegurado este martes que "no me cabe la menor duda" de que el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, volverá a optar a la reelección.

"Le hablo a nivel personal", ha precisado Pérez de Siles, al ser cuestionada por los periodistas tras informar de los asuntos tratados en la junta de gobierno local.

Así, ha dicho que cree que así ocurrirá, "conociendo como conozco al alcalde, viéndole como le veo, viéndole hace un ratito en la junta de gobierno, con la ilusión, con el empuje, con el ánimo que nos traslada a todos los compañeros, con la presión que nos mete a diario por asuntos que son estratégicos" y los que "pueden ser pequeños pero que forman parte de la cotidianidad".

A su juicio, "ese es el éxito" De la Torre, que en el marco de esta campaña electoral andaluza cumple 26 años en la Alcaldía, "prestar la misma importancia a los asuntos estratégicos, a los asuntos que nos han llevado al éxito, pero también a la importancia de lo cotidiano".

Así, ha valorado el "seguir haciendo una Málaga confortable, los mejores servicios públicos para los malagueños y ese es el éxito que tenemos que seguir trabajando y qué mejor liderazgo que el suyo".

Es más, ha incidido en que "cada vez hay menos gente a la que, sinceramente, no le quede claro que el aspirante va a seguir siendo Paco de la Torre", ha abundado.

Al respecto, ha asegurado, además, que "a Málaga le viene muy bien, no solamente al PP, que sin duda, siempre lo decimos, es el mejor de los nuestros", pero "creo que a Málaga le sigue viniendo muy bien el liderazgo, la visión, esa estrategia que ha venido demostrando a lo largo de todos estos años, que ha llevado nuestra ciudad a unas cotas de éxito a las que hace 20 o 25 años ni siquiera soñábamos con llegar, ni siquiera teníamos la capacidad de aspirar".

"Hoy tenemos esa ciudad que disfrutamos, que es una ciudad atractiva para muchas cosas, para muchísima gente en la que siempre todo el mundo es bien recibido" y "nos sigue viniendo muy bien esa Málaga del futuro que Paco de la Torre hoy sigue proyectando".

Pérez de Siles ha incidido en que ella, que tiene la "suerte" de trabajar con él, ve "ese empuje, esa ilusión, esos proyectos que no para de renovar y sobre todo ese ímpetu que parece que se vaya a presentar por primera vez".

Por tanto, se ha mostrado "absolutamente convencida" de que "vamos a seguir teniendo un gran líder, el mejor líder para el Partido Popular, el mejor líder para la ciudad de Málaga, que es Paco de la Torre".

También ha dicho que el PP tiene "mucho que aportar, mucho que decir": "Tengo grandes compañeros dentro y fuera del equipo, que pueden seguir acompañando sin duda y podemos seguir acompañando a Paco de la Torre".

Por otro lado, cuestionada por quién será el número dos de esa lista, si puede ser ella misma o Patricia Navarro, actual delegada del Gobierno andaluz en Málaga y presidenta del PP de Málaga, ha dicho que "tenemos grandes compañeros" tanto los que acompañan "al proyecto" de De la Torre como "otros grandes compañeros también en el Partido Popular".

De hecho, sobre Navarro, por la que ha sido explícitamente preguntada, ha sostenido que "es la presidenta del partido. Es una mujer que dedica muchísimas horas también al trabajo no solamente orgánico de partido, sino sobre todo al institucional; es una mujer muy generosa porque lo ha demostrado hace tan solo unos días, que ha cedido quizás lo que podría ser una inquietud personal de ir en la lista".

"Estaría perfectamente legitimada para ser lo que quisiera ser", ha dicho, pero ha añadido que "en este caso, como digo, la certeza personal es la de que el alcalde Paco de la Torre va a seguir liderando este proyecto y quien vaya lo tendrá que decidir el partido y sin duda pues también el alcalde".

DEBATE

Cuestionada, por otro lado, por el debate de los candidatos a la Presidencia de la Junta, Pérez de Siles ha informado de que lo vio y ha señalado que le pareció "un debate en clara desventaja" aludiendo en que "hablábamos de un cuatro contra uno".

Ha opinado que quizá "los espacios de intervención no fueron todos los nítidos que nos hubiera gustado a todos los que estábamos siguiendo ese debate". "En cada uno de los bloques --temáticos-- llevaba muchísima documentación --Moreno--, muchísimos datos. Si el debate hubiera sido más limpio, seguramente hubiéramos tenido oportunidad de ver muchas de esas tablas y de esos datos que estaban perfectamente preparados. No fue así, pero seguro que ya los tiene preparados para otras oportunidades de debate", ha opinado.

No obstante, ha señalado que "fue un buen debate. Al final, la participación siempre es positiva, los debates son positivos", además, ha opinado que "vimos un claro nerviosismo desde mi punto de vista por parte de la aspirante socialista que en muchos casos se quedaba lógicamente sin oportunidad de réplica cuando se le interpelaba que muchas de las cuestiones de las que se achacaban a la comunidad autónoma venían de decisiones auspiciadas precisamente por su gestión como ministra de Hacienda".

Por último, ha afirmado que "el claro ganador" fue Moreno, "a pesar de que no entró en esa contienda en la que pretendían el resto de los aspirantes que entrase, que era en la contienda sucia, en el barro político".

Para Pérez de Siles, "hubo una clara yo creo intención de parte del resto de los aspirantes políticos a interpelar o a intentar llevar al presidente a una contienda política que se excede de su perfil institucional, del que no se salió y del que yo creo que es muy acertado el que no se saliera".

Por tanto, a su juicio, "él estuvo a la altura de su responsabilidad institucional y, para mí, fue un buen debate para el presidente Moreno", ha concluido.