Una persona investigada tras intervenir un arsenal de armas en su domicilio en Alhaurín el Grande (Málaga)

MÁLAGA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de tenencia ilícita de armas tras localizar varias armas de fuego y más de un millar de cartuchos de distintos calibres en su domicilio en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande.

La actuación tuvo lugar el pasado mes de marzo cuando agentes de la Policía Local fueron alertados de que una persona podría estar sufriendo una emergencia médica en su domicilio, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

A su llegada, y ante la falta de respuesta desde el interior, accedieron a la finca al apreciar una situación de urgencia vital, logrando entrar en la vivienda donde localizaron a una persona sola que presentaba síntomas de estar sufriendo una urgencia sanitaria.

Mientras era atendida por los servicios sanitarios, los agentes observaron sobre una mesilla situada en la entrada de la vivienda un arma corta tipo revolver que se encontraba municionada y lista para su uso, por lo que procedieron a su intervención preventiva.

Tras esta primera actuación, se inició una investigación por la Guardia Civil y, continuándose con las gestiones, se comprobó que esta persona no disponía de la preceptiva habilitación legal para su tenencia realizándose un registro en la vivienda.

En la misma fueron localizadas varias armas de fuego cortas, entre las que se encontraba una pistola y un revolver ya municionados, y más de un millar de cartuchos de distintos calibres, incluyendo munición de elevada potencia asociada a armas largas.

Por todo ello, procedieron a investigar al presunto autor por un delito de tenencia ilícita de armas, remitiendo las correspondientes diligencias a la autoridad judicial competente. La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Alhaurín el Grande.