Pianistas de cerca de 40 países participarán en el 'III Concurso Internacional de Piano Ciudad de Málaga'

Folleto del 'III Concurso Internacional de Piano Ciudad de Málaga' - EDU ROSA CERVANTES/AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga participa en la celebración del III Concurso Internacional de Piano Ciudad de Málaga, que se desarrollará del 19 al 27 de junio y que reunirá en la capital a 24 pianistas seleccionados entre más de 150 candidaturas procedentes de cerca de 40 países.

Los participantes que tomarán parte en la fase inicial del certamen proceden de Corea del Sur, China, Rusia, España, República Checa, Italia, Francia, Ucrania, Japón, Israel, Estados Unidos, Taiwán y Canadá, lo que confirma la dimensión internacional de una cita que continúa creciendo en participación y proyección exterior.

El jurado será presidido por el prestigioso 'Dúo del Valle' y los conciertos se celebrarán en los cuatro grandes auditorios de la ciudad. La gala inaugural tendrá lugar en la Sala Fundación Unicaja María Cristina, mientras que las fases preliminares y la semifinal se celebrarán en el auditorio del Museo Picasso Málaga. En la semifinal, prevista para el día 25 de junio, los seis concursantes clasificados estarán acompañados por el Cuarteto Gerhard.

Además, el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga acogerá el 24 de junio un concierto extraordinario de la pianista Elzbieta Liepa Dvarionaite, dentro de la programación del certamen. La gran final se celebrará en el Teatro Cervantes, donde los tres finalistas actuarán junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga.

Una de las principales novedades de esta edición será la firma de un convenio con RTVE para la emisión de la final del concurso en el programa 'Los conciertos de La 2', lo que permitirá ampliar la difusión del certamen y acercar el talento de los participantes a una audiencia nacional.

Desde la creación de la Fundación Concurso Internacional de Piano Ciudad de Málaga, la iniciativa ha ido ampliando su actividad más allá de las fechas del certamen, generando una programación a lo largo del año. En este contexto, el próximo 12 de octubre, en colaboración con el Teatro Cervantes, Málaga recibirá al pianista Arcadi Volodos, uno de los artistas más carismáticos del panorama mundial.

La programación del concurso se completará el día 26 de junio con la celebración de la 'Conferencia de Agentes Musicales' en la Sala Fundación Unicaja María Cristina, con la participación, entre otros profesionales, de Enrique Subiela, de 'Duetto Management', y Leander Hotaki, procedente de Alemania.

El Concurso Internacional de Piano Ciudad de Málaga y su fundación se consolidan así como una realidad cultural con prestigio internacional, gracias a la colaboración público-privada y al respaldo de instituciones como la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Unicaja, y la Junta de Andalucía.

Con su apoyo a esta iniciativa, la Diputación de Málaga refuerza su apuesta por la promoción cultural y contribuye a la consolidación de Málaga como espacio de referencia para la música, la creación y el encuentro entre profesionales del ámbito cultural.