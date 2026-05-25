La plaza del Patrocinio pasarela de moda para incentivar comercio local en barrios de Capuchinos, Olletas y La Victoria

La concejala delegada de Comercio, Elisa Pérez de Siles, y el concejal delegado del distrito Centro, Francisco Cantos, acompañados de representantes de la asociación Victoriana de Capuchinos, presentan la 'Fashion Day Victoriana Capuchinos'. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Patrocinio de Málaga capital acoge el próximo sábado, 30 de mayo, la pasarela de moda 'Fashion Day Victoriana Capuchinos', una iniciativa que tiene como objetivo impulsar y dinamizar el comercio en las barriadas de Capuchinos, Olletas y La Victoria del distrito Centro.

El evento se desarrollará en horario de 19,30 a 22,00 horas, con acceso libre hasta completar un aforo aproximado de 250 personas, según ha informado la concejala delegada de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Elisa Pérez de Siles, junto al concejal delegado del distrito Centro, Francisco Cantos, y representantes de la asociación Victoriana de Capuchinos, quienes han presentado este lunes esta pasarela diseñada para promover la actividad comercial de los establecimientos en el entorno de estos barrios, a la vez que pone en valor el tejido comercial tradicional y de proximidad.

La pasarela destaca por su marcado carácter participativo y vecinal. Así, las personas que ejercen como modelos son voluntarias y socias pertenecientes a la asociación Victoriana de Capuchinos, que coordina el desfile, y cuenta con la colaboración de los propios comerciantes de la zona que también participan en el evento.

Esta actividad está organizada por el Área de Comercio, en colaboración con La Junta Municipal del Distrito Centro, la asociación Victoriana de Capuchinos y numerosos comercios del entorno, tanto dedicados a la moda como zapaterías, complementos, bisutería, ópticas y tocados, que se han adherido a esta iniciativa.

Este evento se enmarca en el compromiso adquirido en el programa de Gobierno 2023-2027 para extender la celebración de pasarelas de moda a todos los distritos de la ciudad, de manera progresiva, con el objetivo de impulsar la actividad de los comercios de proximidad con actividades dinamizadoras.

En este sentido, el Área de Comercio ya organizó una pasarela de moda en la barriada de Nueva Málaga en octubre de 2024 para fomentar el comercio de proximidad en el distrito Bailén-Miraflores, en colaboración con el distrito, asociaciones y establecimientos de la zona.