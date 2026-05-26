La plaza de toros de La Malagueta acoge el 14 de junio la final del Circuito de Novilladas de Andalucía - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de La Malagueta acogerá el 14 de junio, a las 19,00 horas, la gran final del VII Circuito de Novilladas de Andalucía, que promueve la Fundación Toro de Lidia junto a la Junta de Andalucía y que cuenta con el respaldo de la Diputación de Málaga.

Con motivo de su 150 aniversario, el coso taurino malagueño acoge por primera vez en su historia el desenlace de este importante certamen de novilleros con picadores, en el que harán el paseíllo los mejores clasificados tras la fase previa y las semifinales celebradas en los meses de marzo y abril en las plazas de Lucena, Cortes de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Motril y Aracena.

El almeriense Dennis Martín, el cordobés Manuel Quintana y el salmantino Julio Norte han sido los participantes mejor clasificados y lidiarán un encierro de la ganadería de Antonio López Gibaja, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Antes del inicio del festejo se estrenará el pasodoble 'La Malagueta', obra de José Antonio Molero, que ha sido encargado por la Diputación con motivo del 150 aniversario de la plaza. Y otro de los atractivos es el estreno de la guarnicionería propia de la plaza de los tiros de mulillas.

La venta de localidades comenzará a partir del 4 de junio tanto en las taquillas de la plaza de toros como a través de la dirección web www.taurinadebuendia.com. Los abonados de La Malagueta dispondrán hasta el 6 de junio de un descuento del 25 por ciento en el precio de sus localidades reservadas, bonificación que también se aplicará a los Amigos de la Fundación.

También contarán con descuentos de hasta el 50 por ciento en las localidades los mayores de 65 años, los jóvenes menores de 25 años y los niños de tres a 14 años.

El horario de taquilla será de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas, y los sábados solo por la mañana. El día del festejo, la venta será ininterrumpida desde su apertura hasta el comienzo del festejo.

Con esta séptima edición, el Circuito de Novilladas de Andalucía continúa consolidándose como una plataforma real de oportunidades para los jóvenes novilleros y como un modelo eficaz de colaboración entre instituciones públicas y sector privado, llevando la tauromaquia a distintas provincias andaluzas y fortaleciendo su tejido cultural.

La final será retransmitida en directo por Canal Sur TV, que ha acompañado al certamen durante toda la temporada televisando también las cinco novilladas anteriores de esta edición.