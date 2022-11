El Pleno cuestiona "la idoneidad" de la torre del puerto "en el contexto actual" tras el voto a favor de Cs

El PP recuerda al PSOE que fueron quienes impulsaron el proyecto

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado con 16 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos y Cs y 15 en contra --de PP y el edil no adscrito Juan Cassá-- cuestionar "la idoneidad del proyecto del hotel rascacielos del puerto en el contexto actual de la ciudad".

Así, Cs, socio de gobierno del PP en el Consistorio de Málaga, ha apoyado este primer punto --enmendado--, de la moción urgente que ha presentado el PSOE pero, por otro lado, no han salido adelante al contar con los votos en contra de PP, Cs y el edil no adscrito los otros dos puntos de la iniciativa.

En concreto, ha sido rechazado que el Pleno abogue por una "Málaga más sostenible frente al auge especulativo que vive la ciudad en materia de vivienda" y tampoco acordar paralizar los trámites urbanísticos para la realización de un hotel rascacielos.

Previo al debate de la moción, ha intervenido el periodista y escritor Guillermo Busutil, que ha defendido el rechazo ciudadano a la torre del puerto. Así, ha reivindicado "que el paisaje no es un solar privado, no queremos que pase lo mismo que al centro de Málaga, un espacio turístico del que los malagueños nos hemos convertido en meros figurantes". "Málaga no está en venta, no al rascacielos", ha concluido.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha incidido en que con el paso del tiempo este proyecto ha ido perdiendo apoyos y no reúne un "consenso necesario", además de que "a la inmensa mayoría de la ciudad no le gusta". "El proyecto genera dudas", ha advertido.

Ha señalado también que el futuro hotel del puerto se ha convertido en un "símbolo de no perder la identidad de Málaga" y refleja "la pérdida de modelo de la ciudad". "Falta modelo de ciudad, De la torre", ha dicho, incidiendo en que "no es el proyecto que quieren los malagueños".

Pérez también ha criticado que los ciudadanos se tienen que ir porque "no encuentran una vivienda asequible" y ha asegurado que eso, junto con más torres, "no es nuestra Málaga". Eso sí, ha dicho que "estamos a tiempo", haciendo un llamamiento a Noelia Losada. "A día de hoy el PP está solo", ha augurado Pérez.

Al respecto, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha admitido que "siempre" se ha detectado que la torre del puerto "era muy contestada". "En Cs no creemos que se tenga que estar molestando a la gente yendo a votar a una consulta ciudadana, somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones y saber leer que los contextos cambian y los motivos de apoyar el proyecto han cambiado mucho". Así, ha agregado que Málaga ha multiplicado la planta hotelera y antes "Málaga no tenía torres en pie y las de Martiricos nos ayudan a imaginar el resultado".

En todo caso, ha precisado, el debate se tiene que realizar "de manera mesurada, tranquila, templada", advirtiendo de que la moción del PSOE tiene "demagogia; no podemos paralizar trámites urbanísticos".

LÓPEZ: "ESTE PROYECTO LO IMPULSARON USTEDES"

El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha tirado de hemeroteca y ha recordado al PSOE que en 2015 en un consejo de administración del Puerto donde estaban, entre otros, Paulino Plata, mostraba un "apoyo incondicional" a la torre del puerto. "Nada ha cambiado", ha incidido. También se ha remontado a 2016 a otro consejo de la Autoridad Portuaria donde también el PSOE daba apoyo a este proyecto.

"No perdemos el modelo de ciudad del 2016 a 2022", ha advertido el edil del PP, al tiempo que ha aclarado que "este proyecto lo impulsaron ustedes, lo firmaron ustedes". Por lo tanto, ha pedido hacer "un poco menos de demagogia, hay que dar seguridad jurídica a quien decide invertir". Asimismo, ha recordado, por otro lado, las palabras del ministro de Cultura, Miguel Iceta.

La concejala de Unidas Podemos, Remedios Ramos, ha vuelto a insistir en el "daño irreversible" que supondría este proyecto y ha advertido de que "nos estamos enfrentado en la ciudad a otro Algarrobico y eso no lo queremos para Málaga". Ha hablado también que es un proyecto "incierto y oscuro y, como rascacielos, cambiará la postal paisajística", además de que no tiene consenso y "acumula informes contrarios de organismos y profesionales". "El rascacielos del puerto es una aberración".

"Vamos a insistir y seguir peleando política y administrativamente con colectivos contra este proyecto que cambiaría la imagen de la ciudad para siempre", ha apostillado, al tiempo que ha pedido al regidor que "escuche".

Por último, Ramos ha lamentado que "nosotros entendemos que ustedes se pasan por el forro los informes que hay... se pasan por el forro que el día de mañana nuestra ciudad no la reconozca nadie, están cambiando la postal de Málaga, nuestra ciudad, nuestro patrimonio y el de todos los malagueños". Por tanto, ha pedido que "dejen de esconder la cabeza debajo del ala", volviendo a advertido del "proyecto inviable, insolvente y que nos conduce a un nuevo Algarrobico".

EL PSOE VALORA "EL AVANCE" DE CS

Ya en segundo turno, el portavoz municipal del PSOE ha valorado "el avance" de la postura de Cs. "Aceptamos la enmienda porque han entendido el creciente rechazo que hay en la ciudad" al proyecto. Frente a esto, Losada ha incidido en que "nosotros no somos más que representantes de los malagueños y la ciudad ha cambiado mucho desde que empezó el proyecto", aludiendo, entre otros, al aumento de la oferta hotelera. "No me parece mal reflexionar, evolucionar con la ciudad y escuchar a los malagueños", ha subrayado.

De igual modo, Pérez ha aludido a la intervención del edil del PP al asegurar que "tenemos que ser conciertes de que hay que evolucionar", por lo que ha dicho que no cuestiona lo recordado por López, aludiendo al proceso de evolución y de escucha. También se ha referido a las declaraciones pasadas del regidor, sobre si se quedaba con el Daniel Pérez de antes o de ahora, y ha dicho que "todos evolucionamos, y sí, me quedo con el Paco de la Torre de ahora el que abrazó a la democracia y aquel que no venía del franquismo".

De la Torre, en una breve intervención, le ha dicho a Pérez que "conoce mi vida, todo lo que he hecho entonces y lo conoce a fondo, si no, fuera de pleno se lo explico con más detalle" , pero "siempre mi trayectoria ha sido impecable en relación con la expresión libre, en crear cohesión social en la ciudad y colaborar en el cambio democrático en España, como bien sabe".

Asimismo, Raúl López también ha valorado que el PSOE "haya reconocido ser impulsores del hotel del puerto", agradeciendo "el gesto" para "trasladar de dónde partimos y en qué situación estamos". Por último, ha asegurado que "cuando una infraestructura moderniza, mejora y contribuye a la dinámica empresarial de una ciudad es bueno para la ciudad. Bienvenidas las iniciativas que potencian y mejoran esta ciudad, porque esta es la ciudad de todos los malagueños".

Por último, ya para el cierre, Pérez ha subrayado que el PP "se queda solo" y ha dejado claro que "no se puede aprobar un proyecto de tanto calado sin un consenso suficiente importante y a día de hoy no lo hay", pidiendo al regidor que "escuche".