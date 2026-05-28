Pleno de Málaga condena "escándalos de corrupción" que afectan a Gobierno y manifiesta necesidad de elecciones

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la moción urgente de Vox en la que manifiesta la necesidad de condena de "sucesivos y graves escándalos de corrupción que afectan al gobierno, al partido y al entorno personal de Pedro Sánchez --presidente del Ejecutivo--" y que "están sumiendo a la nación en una espiral de degradación sin precedentes".

Además, de la moción de Vox también ha salido adelante, con los votos de Vox y PP, que el Ayuntamiento manifiesta la necesidad de una convocatoria "inmediata" de elecciones generales "con el objetivo de dar voz a los españoles en las urnas frente a la corrupción política, moral y económica que ha guiado la gestión de Sánchez".

En un debate en el que se han lanzado reproches sobre casos de corrupción, ha tomado la palabra, en primer lugar, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, para defender la iniciativa. Así, ha advertido de que desde la llegada en 2018 de Pedro Sánchez "la corrupción política, moral, económica... es una constante" y "las investigaciones lo atestiguan".

"Los españoles llevamos ocho años siendo rehenes de un gobierno mafioso", ha dicho Gómez, que ha asegurado que "el denominador común es Pedro Sánchez". "Están totalmente desacreditados, el PSOE se está comportando como un auténtico mafioso", ha dicho y, de hecho, el partido tenía que estar "ilegalizado".

Gómez ha incidido en que "lo que decimos es que los españoles meremos un gobierno que mire por los españoles y presentamos esta iniciativa para que el Ayuntamiento se posicione".

La portavoz municipal del grupo 'popular', Elisa Pérez de Siles, ha lamentado que "la realidad es que desgraciadamente, los españoles nos desayunamos un caso corrupción que es peor que el anterior".

"Las imágenes que cada día tenemos que digerir los españoles son duras, dramáticas, sonrojantes, vergonzantes, estamos ante un estercolero de corrupción que está invadiendo el gobierno e instituciones", ha criticado, lamentando, además, que "el árbol genealógico es tan grande, tantas ramificaciones que se necesita una brújula para orientarse; las tramas son múltiples".

La viceportavoz municipal del PSOE, Begoña Medina, ha incidido en que "frente al ruido, frente al insulto y frente a la política del barro, hoy toca defender algo muy sencillo: la democracia, la convivencia y el enorme avance que ha vivido España bajo los gobiernos socialistas".

Ha criticado que la moción de Vox es "un ejemplo perfecto de lo que representa la ultraderecha, una mezcla de bulos, desinformación y ataques permanentes a la convivencia democrática".

"Mientras algunos se dedican a incendiar las instituciones y a sembrar odio este país ha seguido avanzando" y ha añadido que "eso no lo dicen los eslóganes, lo dicen los derechos conquistados y la vida cotidiana de millones de españoles", ha apostillado.

Ha lamentado que en la iniciativa "no hay una sola propuesta útil para mejorar la vida de la gente, no habla de la vivienda, ni de salarios, ni de becas, ni de pensiones... solo crispación". Además, ha incidido en "tolerancia cero contra la corrupción, venga de donde venga", pero Vox "no tiene autoridad moral para dar lecciones ni tampoco el PP".

"Nosotros seguiremos defendiendo una España diversa, democrática y moderna, una España donde la corrupción se combata con justicia y transparencia, no con linchamientos políticos, una España que avance y no retroceda 40 años por culpa del odio, el bulo y la creencia", ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha recordado donde estaban hace 15 años: "En las plazas, denunciando la corrupción, las puertas giratorias... Lo decimos igual que hace 15 años, el problema no es una manzana podrida es la forma de gestionar la frutería".

Por lo tanto, ha sostenido, "a nosotros nos encontró, nos encuentra y nos encontrará combatiendo de frente la corrupción, venga de donde venga". Además, ha dicho que "nosotros hemos cometido errores, claro que sí", pero "ninguno de los errores que hemos cometido ha pasado por meter la mano en la lata".

Por último, ha dicho que "causa sonrojo" que el PP venga a dar lecciones sobre corrupción, al igual que Vox: "Lecciones sobre corrupción ni del PP ni de Vox", ha concluido.