Policía Local de Málaga detiene a dos hombres tras ser sorprendidos con 10.000 euros y cien gramos de hachís en un coche

Efectivos del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local de Málaga han detenido a dos individuos como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras ser sorprendidos con más de 10.000 euros y casi cien gramos de hachís en un vehículo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.15 horas del pasado 15 de enero en la calle Miguel Hernández, cuando los policías locales de un equipo GOA que patrullaba en furgón policial dio el alto a un vehículo con dos ocupantes, dentro del despliegue se seguridad que se viene realizando por la zona, procediendo a interceptarlos, para lo que adoptaron las medidas de seguridad oportunas

Así, identificaron al conductor, un individuo de nacionalidad danesa y vecino de Málaga de 23 años, comprobando que no le constaba permiso de conducir en la base de datos de tráfico, manifestando que tenía carné de conducir danés, pero no lo podía mostrar porque no lo tenía aquí en España, siendo sancionado administrativamente por este hecho. Asimismo, en el cacheo preventivo de seguridad que se le efectuó, los policías locales le localizaron e intervinieron entre sus pertenencias un teléfono móvil de última generación.

El copiloto, un individuo de origen marroquí y nacionalidad española, también domiciliado en Málaga y de 24 años, tras ser identificado se comprobó que portaba un total de 10.375 euros en una bandolera, los cuales fueron intervenidos por los agentes junto a otro teléfono móvil y un papel con anotaciones de cantidades. Preguntado por la procedencia del dinero manifestó que era de los dos, pero que no quería decir de donde procedía, han indicado desde la Policía Local en un comunicado.

Entonces, los agentes del GOA inspeccionaron de modo exhaustivo el coche en el que viajaban, localizando en la parte de la palanca de cambios, en una caja de telefonía móvil, un trozo de hachís que, tras ser posteriormente pesado, era de 95,60 gramos.

La propiedad del vehículo salía a nombre de una tercera persona, manifestando el conductor que se lo había comprado pero aún no había llevado a cabo la transferencia, quedando perfectamente cerrado y estacionado. Znte los hechos, los policías locales procedieron a la detención de los individuos y a su traslado a dependencias policiales, siendo, posteriormente, puestos a disposición judicial.