PP critica que el "déficit eléctrico frena la llegada de proyectos" a Málaga y pide al Gobierno explicar ya el apagón

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata a las elecciones autonómicas, Carolina España, junto al vicesecretario de Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro del PP-A, Raúl Jiménez. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata a las elecciones autonómicas, Carolina España, ha criticado que la falta de capacidad eléctrica que tiene Málaga "está frenando ya la llegada de proyectos empresariales a la provincia" y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "se ponga las pilas de una vez" y que explique ya las causas del apagón ocurrido hace ahora un año.

Así lo ha asegurado España, tras una reunión en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de la capital malagueña, con representantes del sector digital, junto al vicesecretario de Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro del PP-A, Raúl Jiménez, y el diputado nacional por Málaga Mario Cortés.

España ha subrayado que Málaga "no puede permitirse frenos en su dinamismo por la incompetencia del Gobierno de España, que sigue sin resolver ni uno solo de los problemas de nuestro país y los servicios públicos están cada vez más deteriorados".

Ha recalcado que "la falta de capacidad eléctrica en la provincia malagueña afecta ya a desarrollos empresariales y a proyectos maduros de vivienda, muchas de ellas de protección oficial", por lo que ha considerado que es "imprescindible que desde el Gobierno dejen de mirar para otro lado y trabajen de una vez para resolver los problemas que se están dando por ese déficit eléctrico".

En este sentido, ha recordado que este próximo martes se cumple un año del apagón eléctrico que provocó el caos en España y el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin dar explicaciones. "Ha pasado un año y seguimos igual, sin saber qué pasó y sin saber si algo similar puede volver a ocurrir", ha subrayado la candidata del PP.

En el encuentro con emprendedores celebrado en Málaga, ha incidido en el potencial que tiene este sector y el impulso dado por el Gobierno de Juanma Moreno "con más ayudas, menos burocracia y un mayor apoyo al crecimiento y a la consolidación de las empresas". "La transformación digital de Andalucía es una realidad imparable, posicionándose ya como el tercer motor de la economía regional, junto al campo y al turismo", ha enfatizado.

"Somos un gobierno centrado en ser aliado del ecosistema emprendedor, eliminando obstáculos burocráticos, facilitando capital y proporcionando laboratorios de prueba para conectar el talento con inversores", ha enfatizado España, quien ha resaltado que Andalucía ha pasado "de ser mera observadora a convertirse en creadora de tecnología".

Todo ello, ha apuntado, "frente al sablazo fiscal del Gobierno de Sánchez, que pone palos en las ruedas al emprendimiento y a la creación de empresas". En este punto, la candidata 'popular' ha contrapuesto el modelo del Gobierno andaluz "con el de Pedro Sánchez y de la exministra de Hacienda María Jesús Montero, que desincentiva a los emprendedores y expulsa talento".

Al respecto, España ha lamentado que "los jóvenes autónomos pagan cuotas desproporcionadas, se enfrentan a subidas de impuestos que dificultan el emprendimiento y las empresas están asfixiadas por la carga fiscal que lleva imponiendo el Ejecutivo socialista desde hace ocho años".

A ello se suma, ha criticado, que el Gobierno de Sánchez "sigue sin trasponer la directiva europea que permite a los países eximir de IVA a autónomos y pymes que facturen menos de 85.000 euros". "No aplicar esta directiva significa más costes, más burocracia y menos liquidez para quien empieza. Somos el único país que no lo ha aplicado. Mientras Europa impulsa facilitar el emprendimiento, Sánchez va en dirección contraria y no aplica esta normativa", ha lamentado.

La candidata 'popular' ha exigido al Ejecutivo de Sánchez que "deje de poner piedras en el camino a los emprendedores y se fije en el Gobierno de Juanma Moreno, que facilita ayudas a este sector, de manera que Andalucía se ha situado como la tercera de España que más aporta a la economía digital del país, con un Valor Añadido Bruto digital que ha escalado del 12,5% en 2011 al 17,2% en 2023".

CAMBIO PRODUCTIVO

España ha puesto sobre la mesa otro dato que en su opinión "demuestra que los negocios tecnológicos son cada vez más rentables", como el Excedente Bruto de Explotación digital, que ha crecido un 177%. En este sentido, ha expuesto que Málaga es "indiscutiblemente el gran motor tecnológico, con más del 21% de toda la economía digital andaluza y superando los 27.600 profesionales en este sector".

También ha aludido al cambio producido en los últimos años, pasando de un objetivo inicial de crear startups a querer que esas empresas escalen para consolidarlas y que incrementen su facturación, de manera que sean "invertibles y competitivas a nivel global". Así, ha puesto como ejemplo de éxito la aceleradora Andalucía Open Future, con 516 empresas que han accedido y una tasa de éxito "brutal", con 374 que han finalizado su proceso de aceleración, logrando que el 40% termine facturando y el 21% logre inversión.

"Andalucía --ha insistido-- ha eliminado burocracia y ha apostado por la agilidad administrativa para que las empresas escalen más rápido, con un orden de incentivos de 2,16 millones de euros de concesión directa, por orden de llegada y gestionada 100% telemática y donde Málaga lidera las peticiones con 57".

Estas ayudas, ha añadido la candidata 'popular' por Málaga, son de hasta 30.000 euros para que las startups desarrollen soluciones y hasta 40.000 euros para que las pymes tradicionales las compren e implanten.

Además, ha aludido también al 'Proyecto Misión', el primer programa público regional que apoya el emprendimiento desde una estrategia sectorial, conectando a empresas emergentes con las consolidadas de cada sector para poder testear soluciones innovadoras que ayuden a las necesidades del ecosistema. En su primer año, ha recordado, ha acelerado en sus cuatro centros especializados a 93 startups, con 215 emprendedores detrás; y ha impartido más de 600 acciones formativas.

"Aquí en Málaga, el Centro Misión Smart Mobility de Alhaurín de la Torre acoge ya a 21 empresas emergentes que están validando tecnologías de movilidad inteligente, drones y gestión de flotas", ha enfatizado España, quien ha recordado que este programa se inició con fondos europeos, pero se mantiene ahora con fondos 100% propios de la Junta de Andalucía.

