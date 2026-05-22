PP critica que "falta de planificación" de Gobierno "condena a transbordos en autobús" por inactividad de Cercanías

Archivo - El diputado nacional por el PP malagueño Mario Cortés. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha criticado este viernes que "la falta de planificación del Gobierno", presidido por Pedro Sánchez, "está condenando a los malagueños a afrontar nuevos transbordos en autobús con motivo de la suspensión de la línea de Cercanías C-2 entre Cártama y Álora y el futuro corte de la línea C-1 que se producirá a finales de 2027 y que se prolongará durante, mínimo, seis meses".

Así, Cortés ha señalado que la actual suspensión del tramo de la línea C-2 entre Cártama y Álora "pone de manifiesto la falta de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la incapacidad del Gobierno para evitar más molestias a los usuarios".

"La pesadilla se repite. Porque este corte no afecta sólo a los usuarios del Cercanías, sino también a todos los pasajeros que tomen la media distancia Málaga-Sevilla, ya que el desplazamiento hasta Antequera tendrá que realizarse en autobús, como ha sucedido durante los primeros meses del año por el talud de Álora y la incapacidad del Gobierno", ha recalcado.

Además, Cortés ha insistido en que Adif "prevé el corte total de la línea C-1 entre la capital y Torremolinos en 2027 y que se prolongará, como mínimo, seis meses sin que de momento haya un plan alternativo". "Estamos ante un plan premeditado para frenar nuestro avance como locomotora económica del país", ha subrayado en un comunicado el dirigente 'popular'.

De igual modo, Cortés también ha recordado que "el castigo socialista" a la red ferroviaria malagueña "lleva prolongándose ocho años": "Desde que llegó Sánchez a la Moncloa, el Cercanías malagueño no hace más que acumular suspensiones, incidencias y retrasos. Tampoco amplían las frecuencias. Estamos ante un abandono consciente que cada día va a más", ha señalado.

Por ello, ha incidido en "el nuevo agravio impulsado por Sánchez y ese tren orbital que sí será una realidad en Cataluña mientras que el tren litoral que vertebraría toda la provincia hasta Algeciras nada más que acumula estudios de viabilidad", ha concluido.