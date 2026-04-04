El PP critica que el Gobierno "se pone de perfil" con el arreglo de las playas de la provincia de Málaga

Archivo - El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga, Mario Cortés, ha criticado que el Gobierno de España "vuelve a ponerse de perfil" con el arreglo de las playas de Málaga, especialmente dañadas por los temporales del pasado mes de febrero, y añadido que son los municipios "los que aportan el grueso de inversiones" para que el litoral esté a punto en el inicio de temporada y durante estos días de Semana Santa.

De este modo, el diputado nacional malagueño ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez que haya omitido pronunciarse, en una respuesta parlamentaria, sobre qué ayudas específicas va a recibir el litoral de la provincia o sobre el agravio que supone negar la creación de un fondo específico para la lucha contra el alga asiática en la Costa del Sol mientras destina un millón de euros a actuar contra el sargazo en el mar Caribe.

"Un año más, el Gobierno no está a la altura de sus competencias y son los municipios los que responden frente a los daños causados en nuestro litoral", ha explicado Cortés, quien ha señalado que, "mientras que Costas no invierte en ese necesario plan de estabilización ni se activan ayudas, los ayuntamientos movilizan fondos propios para tener a punto ese gran dinamizador de nuestra economía que son las playas".

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo central "vuelve a llegar tarde y mal", y ha lamentado su negativa a impulsar un plan estructural para defender a nuestras playas de los sucesivos temporales. "No sólo no se planifica una actuación integral a medio y largo plazo que evite estos continuos aportes de arena, sino que la respuesta en el corto plazo es claramente insuficiente", ha explicado.

Por último, ha lamentado el que ha considerado "veto" del Gobierno a Málaga, "una provincia que afronta la Semana Santa sin AVE directo por la desidia del Ejecutivo de Sánchez y que, en materia de playas, también desoye y hace caso omiso de las peticiones de municipios y sectores productivos para agilizar ayudas y actuaciones, "lo que nos sitúa en una evidente posición de desventaja respecto a otros territorios", ha concluido.