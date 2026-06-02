PP critica "parálisis" por Gobierno: "Málaga no puede permitirse cinco años más perdiendo inversiones y viviendas"

Archivo - El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Málaga Productiva, Carlos Conde, ha destacado este martes que la provincia "no puede permitirse cinco años más, como poco, perdiendo proyectos, inversiones y viviendas por la parálisis impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez", a quien ha culpado de "generar un déficit energético sin precedente tras ocho años de mala gestión y ninguna prisa por atajar este bloqueo".

Así, ha instado al Ejecutivo socialista a "hacer su trabajo" y ha advertido de que esta situación "es una evidencia más del maltrato del PSOE a Málaga, una provincia pujante que ya está perdiendo oportunidades, como la marcha de una empresa de diamante sintético para chips con una inversión de mil millones de euros; a la vez que agrava la crisis de vivienda", ha explicado.

Conde ha calificado de "inadmisible" la "falta de respuesta del Gobierno ante este déficit energético", tras conocerse que tardará al menos cinco años en ejecutar las infraestructuras que permitan el suministro eléctrico acorde al crecimiento de Málaga, "poniendo en jaque el desarrollo urbanístico, empresarial y de ocio".

En este sentido, ha advertido en un comunicado de que "esta crisis mantiene paralizadas, bien sin ejecutar o sin entregar, más de 25.000 viviendas en la provincia, lo que viene a ahondar en el déficit existente, agravado además por una nefasta Ley estatal que ha reducido la oferta y elevado los precios por la inseguridad jurídica generada en torno a la okupación".

En este punto, Conde ha subrayado que "Málaga ha demostrado su músculo económico con creces, liderando la creación de empresas y de trabajo autónomo en nuestro país gracias a las políticas del PP" y ha valorado "las bajadas de impuestos y la reducción de trabas burocráticas por parte del Gobierno andaluz de Juanma Moreno".

Sin embargo, ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez sus "palos en las ruedas" a una provincia que "en mayo ha alcanzado un nuevo máximo histórico en el número de cotizantes, superando los 771.000 ocupados y encabezando el ritmo de creación de empleo en Andalucía".

Conde ha contrapuesto que "mientras que el PP da alas al liderazgo de Málaga, el PSOE hace todo lo posible por frenarla en seco", apuntando que el pasado mes de mayo la provincia generó la mitad de todo el empleo creado en Andalucía, creciendo además por encima de la media española.

Por último, el vicesecretario popular ha recordado, sin embargo, que Andalucía "registra un déficit estructural del 40% en su red de transporte eléctrico en comparación con la media del país" y ha preguntado a los socialistas malagueños "qué les parece este nuevo agravio de Sánchez a nuestra tierra" y "cómo piensan explicar este retroceso y esta pérdida de oportunidades a los malagueños", ha concluido.