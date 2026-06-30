El PP exige explicaciones al PSOE por "otro presunto escándalo de corrupción" tras registros en Frigiliana

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha exigido este martes explicaciones al PSOE de Málaga "por otro presunto escándalo de corrupción socialista en la provincia", después de que la Guardia Civil haya registrado el Ayuntamiento del municipio malagueño de Frigiliana y otras dependencias municipales.

Ortega ha señalado que, según ha trascendido, las actuaciones se enmarcan en unas diligencias abiertas para investigar la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por lo que ha reclamado a la dirección provincial socialista "claridad, transparencia y colaboración absoluta con la Justicia".

"El PSOE de Málaga tiene que dar la cara y explicar qué está ocurriendo en el Ayuntamiento de Frigiliana, porque hablamos de una investigación que afecta a dependencias municipales y, presuntamente, al uso de dinero público", ha advertido en un comunicado y ha recordado que el PP en el municipio "lleva dos años denunciando presuntas irregularidades y malas prácticas en la gestión socialista al frente del Ayuntamiento de Frigiliana, especialmente en materia de contratación, transparencia y uso de los recursos públicos".

Ha insistido en que "llevamos mucho tiempo pidiendo explicaciones, advirtiendo de situaciones que no nos parecían normales y reclamando que el Ayuntamiento actuara con transparencia y pleno respeto a la legalidad".

El dirigente 'popular' ha subrayado que el PP respeta el trabajo de la Guardia Civil y de la autoridad judicial, así como la presunción de inocencia, pero ha incidido en que "los vecinos merecen explicaciones políticas inmediatas ante la gravedad de los hechos investigados".

Al respecto, ha reclamado al PSOE malagueño que aclare "si tenía conocimiento de estas diligencias, qué medidas piensa adoptar y si va a exigir responsabilidades políticas en caso de confirmarse los hechos".

Ortega ha advertido de que "el PSOE no puede esconderse ni mirar hacia otro lado cuando la Guardia Civil registra un ayuntamiento gobernado por los socialistas por presuntos delitos tan graves como prevaricación y malversación".

El dirigente 'popular' ha defendido que los ayuntamientos "deben ser ejemplo de limpieza, rigor y buena gestión, especialmente cuando se trata del dinero de todos los vecinos". "Es la administración más cercana al ciudadano y, como tal, deben responder ante un escándalo que mantiene en vilo a todo el municipio", ha incidido.

Por ello, ha insistido en que el PSOE de Málaga "debe ofrecer explicaciones públicas y garantizar la máxima colaboración del Ayuntamiento de Frigiliana con la investigación, sin excusas, sin silencio y sin intentar tapar una situación de enorme gravedad institucional".

Por último, han señalado que el PP de Málaga permanecerá atento al desarrollo de las diligencias y exigirá que "se depuren todas las responsabilidades políticas que puedan derivarse de este caso, siempre desde el respeto al procedimiento judicial".