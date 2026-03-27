El PP exige al Gobierno aclarar "si ya ha sacado los trenes que estaban aislados en el taller de Los Prados"

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha preguntado este viernes al Gobierno central que aclare "si ha sacado trenes de ancho variable, media distancia y otras unidades que estaban aislados en Los Prados y que podrían usarse para evitar el transbordo de autobús en el AVE Málaga-Madrid".

Así, el dirigente 'popular' ha cuestionado "a dónde se los ha llevado Renfe, dónde los va a utilizar y por qué no se usan para evitar el transbordo de autobús en el AVE a Málaga".

Ortega ha cuestionado "si ayer salieron de Los Prados en Málaga alrededor diez trenes, a dónde se los ha llevado Renfe, dónde los va a utilizar y por qué no se usan para evitar el transbordo de autobús en el AVE a Málaga".

"Nos preocupa que no se atiendan propuestas formuladas por nuestra formación y por los maquinistas, así como la falta de transparencia y el oscurantismo con los que el Gobierno está afrontando la peor crisis de movilidad de la historia de la Costa del Sol", ha subrayado en un comunicado.

Por ello, Ortega ha reclamado "explicaciones inmediatas" si Renfe ha sacado "a escondidas" los trenes, "en día después de que el ministro Óscar Puente negase en el Congreso que se pudieran poner en marcha las propuestas 'populares'".

"Renfe no debería tener mayor prioridad que acelerar la reparación del talud de Alora, que va con demasiado retraso, y poner todos los medios disponibles para reducir esas casi cinco horas que ahora en la conexión con Madrid. Y algunos de esos trenes que parecen haber sacado de Los Prados se deben utilizar en la línea de Málaga cuanto antes", ha apostillado.

Además, ha continuado Ortega, "sabemos que los maquinistas están recibiendo formación y habilitación para operar los trenes de ancho variables".

También Ortega ha recordado que Málaga lleva "más de dos meses desconectada de la alta velocidad por el sectarismo de un Gobierno que trata a los malagueños como españoles de segunda". "La falta de voluntad y el sectarismo del Ejecutivo de Sánchez con nuestra provincia lo pagará Montero en las urnas".

Por último, el dirigente 'popular' ha pedido "explicaciones urgentes y más respeto del ministro Óscar Puente a nuestra tierra". "Porque ya vimos en el Congreso que no le importan nada los malagueños", ha concluido.