El PP de Málaga critica el "sabotaje" del Gobierno a la sanidad pública "al alargar el conflicto con los médicos"

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona,en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

ANTEQUERA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga y candidato a las elecciones autonómicas, José Ramón Carmona, ha criticado este jueves "la intencionalidad política del Gobierno de Sánchez para no resolver el conflicto con los médicos, iniciado por la negociación del Estatuto Marco en 2025, cuando se celebraron tres huelgas, y que se han visto intensificadas este año con una semana de paros al mes", lo que "se traduce ya en la suspensión de más de 767.000 actos asistenciales en toda Andalucía".

"Piensan que no poner solución a esta negociación y que la no atención a los profesionales sanitarios les da rédito electoral y al final los perjudicados son los ciudadanos", ha manifestado Carmona, que ha criticado que "el sectarismo" de la ministra y, por extensión, del Ejecutivo de Sánchez "prolonga el conflicto desde hace ya un año".

Así, el dirigente 'popular' ha pedido explicaciones al PSOE "por abanderar la sanidad pública pero abocar a los profesionales sanitarios a una situación cada vez más tensa, al desoír sus peticiones creyendo que se van a beneficiar de esta situación" y ha subrayado que "este bloqueo" le parece "mal".

"Este Gobierno debería dejar de decir que defiende lo público cuando no es capaz ni siquiera de sentarse a dialogar y alcanzar un acuerdo que refleje las necesidades y peticiones básicas de los profesionales sanitarios", ha abundado y ha cuestionado "cómo es posible que el PSOE mire hacia otro lado cuando estos paros están afectando a miles de citas no urgentes en los hospitales y los centros de salud de toda España".

También Carmona ha reprochado a los socialistas que "están hundiendo la credibilidad de nuestro sistema sanitario público, desestabilizando a sus profesionales y generando unos retrasos imperdonables". "Es absolutamente mentira que defiendan lo público cuando llevan un año alargando este conflicto", ha aseverado.

"¿No será que el PSOE ha visto ahora una oportunidad política porque hay elecciones en Andalucía y quiere achacar el caos sanitario a la gestión de Juanma Moreno?", ha insistido, al tiempo que ha preguntado igualmente "si acaso los socialistas durante 40 años al frente de la Junta no demostraron su ineficacia despidiendo a más de 7.000 profesionales sanitarios, recortando en más de 1.500 millones el presupuesto, escondiendo a medio millón de pacientes de las listas de espera y llevando las arcas públicas y la sanidad hasta una situación nada garantista para los usuarios".

Por tanto, ha añadido, desde el Partido Popular "creemos que hay parte de intencionalidad política en la extensión de este conflicto e, insisto, al final los únicos perjudicados son los ciudadanos", ha concluido.



