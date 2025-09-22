El PP de Málaga critica que Sánchez y Montero "solo piensan en la universidad para dar mítines"

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga y presidenta de NNGG en la provincia, Jéssica Trujillo - PP MÁLAGA

Los 'populares' destacan que la Junta invierte ahora "un tercio más que el PSOE'

MÁLAGA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Jéssica Trujillo ha criticado el que ha considerado "manoseo" que hace el Partido Socialista de la universidad, a la vez que ha criticado que "sólo la pisan para dar mítines y hacer política", marco en el que ha censurado que los socialistas "mientan a sabiendas" al hablar de recortes en Andalucía y en Málaga "cuando la financiación actual es la mayor de la historia".

Trujillo ha apuntado que Sánchez y Montero estuvieron hace una semana en las instalaciones de la Universidad de Málaga (UMA), donde "financiaron un mitin con dinero público, tras haber convocado una rueda de prensa institucional, sin medios de comunicación, a apenas seis minutos del campus universitario" y ha destacado que, "frente a este uso partidista, la realidad es que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno invierte ahora un tercio más que los socialistas en el año 2018".

"No es la primera vez que Sánchez utiliza la universidad para mentir y hacer política", ha subrayado a la vez que ha incidido en que el pasado mes de abril "aprovechó un acto institucional financiado con fondos públicos para ofrecer datos falsos de la universidad andaluza, cuando fueron los socialistas los que llegaron a adeudar hasta 100 millones de euros a las facultades malagueñas", ha apostillado.

Además, Trujillo ha reprochado al PSOE que mantuviera congelado durante 15 años el catálogo de titulaciones, "restando oportunidades a los estudiantes andaluces y malagueños, frente a los 25 nuevos grados, másteres y doctorados impulsados por el Gobierno de Juanma Moreno, de los cuales siete ya se han iniciado este curso".

"La Junta ha incrementado un 26% la financiación de las universidades públicas respecto a 2018, último año de gobierno socialista", ha insistido, y ha recalcado que, además, "la UMA fue la universidad que más creció en cuanto a transferencias de la comunidad autónoma el pasado curso, por encima de la media regional, para tratar de compensar el abandono socialista durante décadas", ha valorado.

Por último, la también presidenta de Nuevas Generaciones de Málaga ha reivindicado que Andalucía es la comunidad con más plazas públicas universitarias de nuevo ingreso ofertadas este curso, frente al descenso de regiones como Cataluña.

"Los hechos desmontan el relato manido del PSOE sobre recortes y privatización, cuando la realidad es que nunca antes se habían transferido tantos fondos públicos a las universidades andaluzas que, además, lideran la oferta e incrementan el catálogo de titulaciones frente a la parálisis impuesta por el socialismo durante 15 años", ha concluido.