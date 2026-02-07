El PP de Málaga critica la "visita impostada" de Sánchez por el temporal "sin bajar apenas del helicóptero"

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, en una imagen de archivo - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este sábado la "visita impostada" que realizó este pasado viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "cubrir expediente y hacerse la foto en Andalucía, duramente golpeada por la borrasca Leonardo".

Así, ha lamentado que Sánchez "únicamente visitara el municipio de San Roque, claro bastión socialista en la provincia de Cádiz, y que apenas bajara del helicóptero" y ha incidido en que "no ha pisado el barro ni ha hablado con los afectados por esta terrible situación, que supera ya las 11.000 personas evacuadas en diferentes provincias, entre ellas Málaga".

También ha reprochado al presidente del Gobierno que realizara "un viaje sesgado que destacó especialmente por el amplio despliegue de seguridad en torno al dirigente socialista y no por su interés en conocer de primera mano la difícil situación que atraviesan los vecinos".

"Sánchez ha demostrado, una vez más, que es el presidente de las comitivas oficiales, las calles cortadas y los extensos cordones de seguridad para evitar que el contacto con los vecinos pueda importunarle", ha manifestado en un comunicado el dirigente 'popular', que ha afirmado que "en situaciones de extrema gravedad como las que estamos viviendo estos días, este tipo de visitas aportan más bien poco".

En este punto, el coordinador general del PP malagueño ha subrayado que Sánchez "tiene un ejemplo a seguir si quiere aprender lo que es la empatía y lo que es ser el presidente de todos: Juanma Moreno" y ha valorado "la cercanía y moderación del presidente de la Junta de Andalucía, que contrasta claramente con el sectarismo del Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido.