PP de Málaga pide explicaciones al Gobierno por no barajar uso trenes de ancho variable y garantizar AVE directo

Archivo - Imagen de archivo de tren de Alta Velocidad. - AVE - Archivo

MÁLAGA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha pedido este domingo al Gobierno de España que explique por qué no ha barajado el uso de trenes de ancho variable para garantizar la conexión directa por alta velocidad hasta Málaga y evitar así el trasbordo de usuarios en autobús desde Antequera (Málaga) hasta la capital tras la caída de un talud en Álora (Málaga) el pasado 4 de febrero.

De este modo, ha explicado que la alternativa señalada por profesionales del sector ferroviario pasa por utilizar trenes desde Madrid hasta Málaga de la serie 130 o de la 106, que son unidades de alta velocidad y ancho variable, circulando hasta la estación Antequera Santa Ana por la vía AVE, utilizando el cambiador de Antequera para pasar a ancho nacional y cubrir así el trayecto entre Bobadilla y la capital malagueña, según ha indicado la formación en una nota.

Por su parte, el diputado popular ha exigido "transparencia" al Ejecutivo y ha señalado que Sánchez y Puente "tendrán que decir por qué no se ha puesto sobre la mesa esta opción, que hubiera reducido considerablemente el impacto de esta crisis ferroviaria", iniciada con el accidente de Adamuz el 18 de enero.

Así, Cortés ha subrayado que "si existe una solución para cubrir todo el trayecto en tren, sin tener que desplazar a los viajeros en autobús hasta la capital y que, además, acortaría el tiempo de viaje, queremos saber por qué no se ha propuesto", marco en el que ha destacado que esta desconexión "ya ha supuesto la pérdida de varios cientos de millones para la economía malagueña".

En este sentido, el diputado nacional ha afirmado que "los malagueños y los sectores afectados tienen derecho a saber si el Gobierno ha obligado a los usuarios del AVE a realizar en autobús el tramo desde Antequera cuando había solución para cubrir este trayecto en tren y más rápido, sin tener que hacer trasbordo", ha insistido.

Por último, ha precisado que Sevilla restableció la conexión por alta velocidad con Madrid tras el accidente de Adamuz el pasado 17 de febrero, hace un mes, "mientras que Málaga ha celebrado el Festival de Cine sin AVE directo y encara la Semana Santa con una caída preocupante de las reservas por este motivo, sin que nadie del Gobierno haya venido a dar la cara".

Al respecto, Cortés ha lamentado que la caída del talud en Álora que mantiene cortada la conexión directa por AVE con Madrid ocurrió el 4 de febrero, "pero no fue hasta el día 27, tres semanas después, cuando el Ministerio de Óscar Puente dio orden de intensificar los trabajos para recuperar el servicio", ha concluido.