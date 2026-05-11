El PP de Málaga reclama en la FEMP una financiación justa para los municipios turísticos

Archivo - La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid. - PP DE MÁLAGA - Archivo

MADRID/MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, ha defendido la necesidad de revisar el modelo actual y avanzar hacia una financiación "más justa" para los ayuntamientos turísticos.

Así lo ha señalado Del Cid en el marco de dicha comisión que ha abordado este lunes, entre otras cuestiones, la definición de municipio turístico.

Del Cid ha señalado que el sistema vigente "está obsoleto y no responde a la realidad de nuestros municipios" y ha recordado que la propia documentación analizada en la comisión reconoce que el modelo actual "apenas beneficia a un número muy reducido de ayuntamientos y que la financiación continúa siendo una de las grandes cuestiones estructurales pendientes".

En este sentido, la representante 'popular' ha considerado necesario "abrir un debate serio" sobre esta materia, al entender que "no resulta coherente hablar de sostenibilidad, equilibrio y transformación del modelo turístico, como hace la Estrategia España Turismo 2030, y al mismo tiempo no abordar la financiación real de los municipios turísticos".

Asimismo, Del Cid ha subrayado que esta reivindicación "no parte de cero", ya que la FEMP lleva trabajando esta cuestión desde 2012 junto con la Secretaría de Estado de Turismo y existe una propuesta consensuada de definición de municipio turístico.

"El turismo es una industria estratégica para España, pero no puede sostenerse a costa de que los ayuntamientos asuman solos unos costes cada vez mayores, sin financiación suficiente ni una voluntad clara del Gobierno para afrontar este problema", ha afirmado.

Del Cid ha incidido en que defienden "que la revisión de la figura de municipio turístico debe ir acompañada de una financiación adecuada, estable y suficiente, que permita a los ayuntamientos prestar servicios públicos de calidad tanto a la población residente como a la población visitante".