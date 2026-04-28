El PP municipal insta al Gobierno a informar sobre corte de Cercanías de Málaga por obras y coordinar con municipios

Archivo - Tren de la línea C-1 de Cercanías de Málaga en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal 'popular' ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno del Ayuntamiento en relación con el corte del servicio de Cercanías previsto por las obras en la red de la provincia y "la necesidad de que el Gobierno informe y coordine con los municipios la duración, afectación y el plan alternativo de transporte para no estrangular la movilidad de la provincia".

En concreto, instan al Gobierno de España, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a Adif y a Renfe a que envíen al Ayuntamiento de Málaga y al resto de municipios por los que discurre la línea C1 Málaga-Fuengirola y la línea C2 Málaga-Guadalhorce "un calendario completo de los trabajos con información detallada sobre fechas previstas de redacción, licitación, adjudicación e inicio de obra; duración estimada de cada fase y del corte total y fecha prevista de puesta en funcionamiento de las actuaciones".

También piden al Gobierno de España, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a Adif que concreten "qué estaciones o apeaderos de los seis existentes en Málaga capital --Málaga Centro, Málaga-María Zambrano, Victoria Kent, Guadalhorce, Aeropuerto y Plaza Mayor--, se verán afectados por las obras en la línea C1" y, en cada caso, "aclaren el tipo de impacto, duración estimada, limitaciones de acceso o servicio así como las actuaciones previstas en ellos en materia de accesibilidad, capacidad o seguridad".

En otro de los puntos de la moción el PP propone que el Ayuntamiento solicite al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a Renfe que "presenten, con carácter previo al inicio de cualquier corte o restricción en el servicio, un Plan Alternativo de Transporte suficiente y evaluable".

De igual modo, reclaman "la elaboración y presentación de un informe sobre la afectación territorial de las obras y del corte del servicio en los municipios de Torremolinos, Málaga, Benalmádena y Fuengirola, así como en el conjunto del corredor litoral y su conexión con el aeropuerto, detallando el impacto sobre la movilidad obligada y cotidiana; sobre trabajadores, estudiantes y usuarios recurrentes; su impacto turístico y económico; las repercusiones en el tráfico rodado así como en los accesos y aparcamientos y previsiones de incrementos de demanda en otros modos de transporte".

Asimismo, insta al Gobierno de España y a Adif que "aclaren si las actuaciones previstas son suficientes para la mejora efectiva de la capacidad de la línea C1 o si serán necesarias nuevas fases o inversiones complementarias"; así como crear una mesa técnica e institucional de seguimiento con participación de todas las administraciones y organismos competentes en materia de movilidad para garantizar información, coordinación y respuesta rápida a posibles incidencias.

Por último, se solicita al Gobierno que cualquier intervención sobre las líneas de Cercanías de la provincia "se acometan con el máximo nivel de transparencia institucional, información pública, diálogo y consenso con los ayuntamientos afectados, de manera que se pueda trasladar de forma anticipada a la ciudadanía cualquier decisión que afecte a su movilidad diaria".

CORTES

En el texto de la moción, el grupo municipal 'popular' recuerda que se ha conocido la previsión de que Adif "procederá al corte total del servicio de Cercanías C1 entre la ciudad de Málaga y Torremolinos durante 5,5 meses, entre el cuarto trimestre de 2027 y el segundo trimestre de 2028, para acometer diversas actuaciones". También, precisan, "incluye el corte durante nueve meses de parte de la línea C2, en concreto entre Gobantes y Cártama, por lo que el servicio quedaría limitado a Cártama y a la capital malagueña". Así, ambas previsiones aparecen en el Catálogo de Restricciones de Capacidad de 2027.

Desde el PP municipal inciden en que son "conscientes de que las obras son necesarias para mejorar la capacidad de la línea, pero las informaciones apuntan que, incluso con estas actuaciones, no quedaría garantizada por sí sola la reducción de frecuencias de paso de 20 a 15 minutos, al persistir otros cuellos de botella en esta red".

"Málaga, Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola son los cuatro términos municipales a los que la línea C1 da servicio diario, siendo utilizada por miles de malagueños para su movilidad cotidiana, su actividad profesional o educativa, así como para el traslado de visitantes", han recordado, precisando de que, "en el año 2024, último dato publicado por Renfe, superó los 17 millones de viajeros y es una de las líneas de Cercanías más rentables del país".

Al respecto, han incidido en que "cualquier interrupción prolongada del servicio supondrá, por tanto, una afectación extraordinaria para estos municipios del litoral occidental malagueño y también para las personas de otras localidades que lo utilizan para conectar con otros puntos de la provincia".

"Una preocupación que se agudiza al no contar los ayuntamientos con información pública detallada de cuestiones esenciales" como entre otros, calendario de trabajos o fases, han apostillado.

Han añadido, además, que la C1 en Málaga capital cuenta con seis estaciones/apeaderos de Cercanías en su término municipal --Málaga Centro, Málaga-María Zambrano, Victoria Kent, Guadalhorce, Aeropuerto y Plaza Mayor--, "por lo que resulta imprescindible que el Gobierno de España, Adif y Renfe aclaren qué instalaciones se verán afectadas de manera directa o indirecta, en qué fases, con qué duración y con qué consecuencias operativas para los usuarios". También, añaden, "debe conocerse con precisión la densidad actual del servicio ferroviario y la prevista tras las actuaciones".

"LA MOVILIDAD NO PUEDE QUEDAR SUJETA A ANUNCIOS GENÉRICOS"

En la moción, el PP ha subrayado que "la movilidad de la provincia no puede quedar sujeta a anuncios genéricos, improvisaciones o decisiones adoptadas sin información pública, sin coordinación institucional y sin escuchar a los municipios afectados" y ha añadido que el Ayuntamiento debe "pedir y exigir transparencia, planificación, participación institucional y garantías efectivas para vecinos y visitantes".

"Entendemos y compartimos la necesidad de mejorar la red ferroviaria de la provincia, pero consideramos que unas intervenciones de este alcance, que afectan de manera directa a la movilidad diaria de miles de vecinos, trabajadores y visitantes, así como a la actividad económica y turística de nuestros municipios, requiere no solo planificación técnica sino también transparencia, coordinación y anticipación en la información", han concluido.