Montero reivindica su "currículum bastante respetable" frente a las "mentiras" de Moreno y los "ataques" del PP

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una foto de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha reivindicado este miércoles el currículum, a su juicio, "bastante respetable" del que puede presumir, frente a las "mentiras" que en este terreno reprocha al presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, y a los "ataques personales" que siente que dirigen contra ella desde las filas 'populares'.

María Jesús Montero se ha pronunciado así en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, seguida por Europa Press, en la que ha incidido en remarcar que ella es médica y que "siempre" se ha dedicado en el ámbito de la sanidad a lo que ahora propone como candidata a la Junta, que es una "reforma del sistema sanitario", y a la "gestión de las listas de espera".

En concreto, ha explicado que ella se ha dedicado como profesional en el ámbito sanitario a "la parte de lo que significa ordenar la accesibilidad de la llegada de los pacientes, los servicios de admisión, todo lo que compone el tráfico y el tránsito del paciente por el sistema sanitario, justo lo que necesita ahora el sistema de salud", ha añadido.

De igual modo, Montero ha subrayado que ella pertenece a la "promoción 1984-1990 de la Universidad de Sevilla" de la titulación de Medicina, y ha lamentado que, "en estos días", con "esos bulos" y "esas mentiras que proyecta" sobre ella Juanma Moreno, "han llegado a decir" que ella "no era ni médica".

Frente a ello, ha aseverado que ahí está su currículum, que considera "bastante respetable", y ha insistido en criticar que "alguien discuta cuál" es su "titulación", cuando ella "jamás" ha mentido, según ha enfatizado. "El señor Moreno Bonilla sí lo ha hecho, y ahí queda la constancia", ha apostillado la candidata socialista antes de añadir que "estos ataques personales" contra ella "sólo responden a que no tiene nada que ofrecer el Partido Popular".

Se enmarcan dichos ataques, según ha continuado, en "una campaña de deshumanización que lo que intenta es simplemente desacreditar al rival político", ha abundado María Jesús Montero, quien también ha llamado la atención en ese punto acerca de que "también dijeron" que no iba a ser candidata a la Junta cuando ella anunció a principios de 2025 que se postulaba para ser la secretaria general del PSOE-A, una responsabilidad que en su formación "democráticamente se elige por primarias", ha subrayado.

DEFIENDE SU "CLARA" APUESTA POR ANDALUCÍA

En esa línea, María Jesús Montero se ha quejado de que, por parte del PP, "permanentemente lo que quieren es llevar el marco mental de intentar ver que la apuesta por Andalucía" de ella "no es real", cuando realmente es "tan clara" como que hoy en día es "la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía", y lo que espera ser "en el futuro" es "presidenta de la Junta de Andalucía", ha remachado.

En esa línea, María Jesús Montero se ha reafirmado en señalar que se quedará en el Parlamento andaluz aunque sea en la oposición si no logra ese objetivo de gobernar la Junta tras las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, y que, por tanto, tomará posesión de su acta en la Cámara autonómica que previsiblemente logrará como cabeza de lista de su partido por Sevilla.

"Lo he dicho en todo momento", ha aseverado María Jesús Montero para insistir en que "estar permanentemente poniendo en cuestión" su "apuesta por Andalucía forma parte de la estrategia" del PP, que "de lo que habla es del rival político", y no "de qué pretende" hacer "en el sistema sanitario" o en relación al sistema de dependencia, o cuál va a ser su "política de vivienda", ha censurado.

"Unas elecciones son para hablar de las políticas que cada uno ofrecemos, pero el Partido Popular, que no tiene nada que ofrecer, que no quiere rendir cuentas de una gestión nefasta que han hecho durante estos años" en el Gobierno de la Junta, "se dedica a la deshumanización del rival político", ha considerado María Jesús Montero antes de añadir que ella cree que "eso no es bueno para la reflexión y, sobre todo, para la conciencia libre de los ciudadanos".

La candidata y dirigente socialista también ha defendido que ella "siempre" se ha "empleado a fondo en todas" las responsabilidades que ha asumido "para poner lo mejor" de sí misma "con equipos compactos que permiten abordar con garantía el futuro, también para Andalucía", y, por tanto, "esas son las señas de identidad" con las que se presenta a unas elecciones en las que, si se quiere "hablar de currículum", ella es "la primera interesada en hablar" de eso, porque "ahí está" el suyo, ha sentenciado.

Además, ha comentado que Moreno, "según parece", comenzó sus estudios a una edad "muy avanzada", y ha insistido en defender que ella ha estado "trabajando sobre todo en los ámbitos que ahora más le urgen al pueblo andaluz, como es justamente resolver los problemas sanitarios", según ha zanjado.

