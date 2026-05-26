PP municipal pide a Gobierno medidas para fomento del trabajo autónomo y suprimir políticas fiscales que "perjudiquen"

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MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en el que pide la adopción de "medidas urgentes" por parte del Gobierno central de fomento del trabajo autónomo y "la supresión de políticas normativas y fiscales que perjudican su competitividad y ponen en peligro la economía del colectivo".

En concreto, entre los puntos de la moción del grupo municipal 'popular' instan al Gobierno de España "a anular de manera inmediata el incremento del 42% en las bases de cotización de autónomos societarios y colaboradores, evitando así el cobro de 1.620 euros anuales adicionales que comprometen la viabilidad de numerosos pequeños negocios de la ciudad".

También proponen solicitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "la máxima transparencia" en el proceso de regularización de cuotas y que "evite que los autónomos se encuentren en 2028 con una deuda inesperada debido a la falta de información sobre las nuevas bases de cotización".

En otro de los puntos piden reconocer "el esfuerzo diario y el papel estratégico" de los autónomos malagueños en la transformación económica y social de la ciudad; así como respaldar "las políticas de incentivos, estabilidad y apoyo al emprendimiento impulsadas por la Junta de Andalucía que han permitido a nuestra provincia liderar la creación de autoempleo y que la comunidad autónoma registre, por primera vez en su historia, más autónomos que parados durante el año 2025".

Por último, proponen que el Ayuntamiento de Málaga pida al Gobierno que atienda las recomendaciones de la OCDE para reducir la presión fiscal sobre los trabajadores con menores ingresos y corrija la anomalía de tipos marginales excesivos que desincentivan la actividad económica y la productividad".

En el cuerpo de la moción, el PP incide en que los trabajadores autónomos constituyen "uno de los grandes pulmones económicos de Málaga". "Su esfuerzo diario por levantar la persiana permite que nuestra ciudad mantenga un tejido productivo vivo, dinámico y generador de oportunidades", han señalado.

De igual modo, valoran que el autoempleo "no es solo una alternativa laboral, sino una vía de actividad que se ha consolidado como uno de los pilares estructurales de la economía malagueña y andaluza".

Sin embargo, advierten de que "el compromiso inquebrantable de los autónomos malagueños se encuentra hoy amenazado por las políticas del Gobierno de España, que está asfixiando a trámites e impuestos a este colectivo y que, lejos de incentivar la creación de empleo y el emprendimiento ha perpetrado lo que las organizaciones del sector, como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), han calificado como un 'auténtico sablazo' fiscal y de cotizaciones".

Frente a este modelo, el PP precisa en la moción que "Andalucía y Málaga representan un ejemplo de crecimiento y apoyo al emprendimiento": "Gracias a las políticas de estabilidad, simplificación administrativa e impulso al trabajo autónomo promovidas por la Junta de Andalucía, nuestra comunidad alcanzó en 2025 un hito histórico: por primera vez había más autónomos (592.000) que personas desempleadas (583.000)", destacan.

Además, añaden que, en este escenario "de crecimiento regional, Málaga ejerce un liderazgo absoluto". De hecho, destacan, "Málaga concentra más de la mitad del crecimiento de autónomos registrado en Andalucía en 2025".

Para el PP, "los datos consolidan a la comunidad autónoma como uno de los principales motores económicos de España y como un territorio favorable para emprender" y han subrayado que "este éxito no es fruto de la casualidad, sino de un ecosistema económico que ha sabido diversificarse hacia servicios avanzados, tecnología y actividades profesionales de alto valor añadido".

En este proceso, han incidido, "Málaga desempeña un papel primordial gracias a la labor de organismos que apoyan de manera permanente a emprendedores y autónomos".