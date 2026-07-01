PP pide dimisión del alcalde de Frigiliana (Málaga) y de los ediles investigados: "El PSOE está colapsado de corrupción"

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en rueda de prensa en Frigiliana. - PP MÁLAGA

FRIGILIANA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha pedido este miércoles la dimisión del alcalde de la localidad malagueña de Frigiliana y de los concejales investigados y ha señalado el respeto a la justicia, pero ha incidido en que "existe una responsabilidad política". "El PSOE está colapsado de corrupción", advierte.

Así lo ha dicho Carmona, tras más de diez horas de registro este pasado martes por parte de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de dicha localidad y dependencias municipales en el marco de una operación por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, operativo que también ha supuesto el registro del domicilio del alcalde socialista.

"La dirección provincial del PSOE debería ofrecer explicaciones urgentes y tanto el regidor como los concejales del equipo de gobierno deberían dimitir de manera inmediata", ha incidido el dirigente 'popular' en rueda de prensa este miércoles, junto al portavoz del PP en el municipio, Pedro Alcántara.

Así, ha destacado que "no vale sólo con acogerse a la presunción de inocencia, que respetamos, igual que defendemos que hay que dejar trabajar a la justicia, pero existe una responsabilidad política que el PSOE debe asumir".

De este modo, ha destacado que "en Frigiliana ya llueve sobre mojado, igual que con la corrupción del PSOE, que ha colocado a Málaga en la diana de la corrupción socialista" y ha subrayado que la formación local "lleva años avisando de presuntas irregularidades; manifestándolo pleno tras pleno desde el PP, con Pedro Alcántara como portavoz, quien logró incluso que se celebrase una convocatoria extraordinaria para abordar ese asunto de las presuntas contrataciones irregulares de las que también habían advertido distintos funcionarios públicos".

Carmona ha explicado que "era el runrún de todo el pueblo, no sólo porque lo denunciase el PP sino porque, pleno tras pleno, intentaban negar la transparencia", y ha señalado entre las anomalías "cómo las facturas sin consignación se iban acumulando y las contrataciones sin procedimiento se iban multiplicando, y todo ello sin control y con absoluta dejadez por parte del alcalde y del equipo de gobierno socialista".

El dirigente 'popular' ha criticado que "el PSOE está colapsando de corrupción" y ha señalado que, día tras día, "conocemos nuevas noticias tanto a nivel nacional como local, marco en el que ha lamentado que Frigiliana es el último caso de corrupción que salpica a Málaga, pero no es el único", en alusión a la trama malagueña del caso cloacas.

Así, ha recordado las conversaciones destapadas por la UCO "sobre posibles amaños en la adjudicación de contratos en el Ayuntamiento de Mijas cuando gobernaba el PSOE, así como los presuntos pagos de Koldo a señoritas de compañía durante las visitas de Ábalos a nuestra provincia, las indagaciones de Leire Díez sobre el caso Isofotón y su vinculación con María Jesús Montero, además de la imputación de la rondeña Ana María Fuentes, implicada en la trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno de Sánchez".

Por tanto, ha apostillado, "el PSOE no es ajeno a lo que está ocurriendo y, aquí en Frigiliana, lo veníamos avisando". Carmona ha explicado que desde el PP "no sabíamos cuándo iba a ser el registro, pero sabíamos que llegaría, porque las acusaciones eran muy graves".

En este punto, ha indicado que en el municipio "hasta la recogida de basura se adjudicaba a dedo, hasta que exigimos desde la oposición que, por lo menos, este servicio se contratara de manera regular". "Estamos hablando de una manera de actuar totalmente ajena a la transparencia y, desde el PP, con el máximo respeto a la labor de la justicia, creemos que las dimisiones son necesarias", ha dicho.

"Si el alcalde y los concejales del equipo de gobierno investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos no dan explicaciones y no presentan su dimisión inmediata, este halo de corrupción se va a extender a todo el PSOE de Málaga y, como he dicho antes, el PSOE ya está colapsado de corrupción en nuestro país", ha insistido.

Por su parte, Alcántara ha afirmado que, desde el PP de Frigiliana, no están contentos con esta situación, "pero la transparencia y trabajar acorde a la legalidad es muy importante, siendo nuestra labor como oposición fiscalizar la gestión del equipo de gobierno".

Así, ha instado a la justicia a seguir su curso y ha exigido explicaciones al alcalde socialista ante el "nerviosismo" generado en el municipio, anunciando que, desde la formación, "vamos a seguir exigiendo transparencia y pulcritud".

"Es lo que nos corresponde como representantes políticos y porque, ante la situación que atravesamos de corrupción a nivel nacional y en el Gobierno, desde la esfera municipal debemos ser muy escrupulosos", ha explicado, al tiempo que ha reprochado al equipo de gobierno socialista que, "ante la reclamación de que se elaborase un presupuesto municipal, la respuesta fuese que en un pueblo de 3.300 habitantes tampoco es tan importante".

"Cada céntimo de dinero público debe estar justificado y, por eso, seguiremos trabajando para que este ayuntamiento trabaje con toda la transparencia y acorde a la legalidad vigente", ha concluido.