PP reivindica la caída del 13,4% de la tasa de riesgo de pobreza de Andalucía desde 2018 "frente a las mentiras" de PSOE

Archivo - La vicesecretaria y senadora por el PP de Málaga, Lucía Yeves, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria y senadora por el PP de Málaga, Lucía Yeves, ha reivindicado este viernes la caída del 13,4% de la tasa de riesgo de pobreza en Andalucía desde la llegada al Gobierno de Juanma Moreno en 2018, "frente a las mentiras y el populismo socialista".

Yeves ha señalado las "lamentables" declaraciones del secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y le ha recordado que la Encuesta de Condiciones de Vida para el año 2025, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), "revela que la tasa Arope en 2025 en Andalucía es un 16,8% inferior a la de 2018 cuando gobernaban los socialistas", tres veces superior al descenso nacional situado en el 5,9%".

"El dato mata al relato", ha indicado la dirigente 'popular' a través de una nota, en la que ha puesto en valor "el importante esfuerzo del Ejecutivo andaluz por revertir las situaciones de exclusión social heredadas de los anteriores gobiernos socialistas".

Al respecto, ha señalado que entre otros, han "mejorado de media el 45% de la Renta Mínima de Inserción Social (RMISA), tenemos una nueva financiación de los servicios sociales comunitarios o sin olvidarnos del aumento de recursos destinados a las personas sin hogar".

De esta forma, ha apuntado que la renta de los hogares "ha aumentado en Andalucía un 38,8% desde 2019 a 2025, cinco puntos por encima de la media nacional". "Juanma Moreno va a seguir la misma senda: trabajo y sensibilidad con los más vulnerables frente a un Gobierno de España que tiene un modelo totalmente opuesto y a Montero como principal expoliadora", ha dicho.

Además, Yeves ha recordado al PSOE andaluz que, "con Pedro Sánchez, España ocupa el tercer puesto del podio en porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión de toda la Unión Europea, cuando antes de su llegada a la Moncloa nuestro país se encontraba en el sexto puesto".

"Ese es el modelo al que no queremos volver en Andalucía. Un regreso al pasado que nos volvería a situar en el vagón de cola de los principales indicadores que tanto esfuerzo y trabajo nos ha costado revertir. Porque esa fue su herencia", ha finalizado.

