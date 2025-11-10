Presidencia del Gobierno trasladará a Interior reconocer a García Caparrós víctima de terrorismo, según la familia

Archivo - Las hermanas de Manuel José García Caparrós Loli, Puri y Paqui, en la ofrenda floral en el lugar del fallecimiento. A 4 de diciembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia del Gobierno trasladará al Ministerio del Interior la petición de la familia García Caparrós para que el joven malagueño Manuel José García Caparrós asesinado a los 18 años en una manifestación pro autonomía andaluza en Málaga el 4 de diciembre de 1977 sea reconocido como víctima de terrorismo.

Así lo ha dado a conocer este lunes la asociación que representa a la familia del joven mediante un comunicado, en el que detallan que han recibido una respuesta en este sentido tras remitir una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que se tuviera en cuenta esta reivindicación de la familia.

"El pasado 9 de junio tras la rueda de prensa en Málaga en la que las hermanas García Caparrós reclamaron la inmediata desclasificación de la documentación referente a Manuel José García Caparrós de la Comisión de Encuesta de enero de 1978, se pidió por registro un encuentro con Pedro Sánchez para trasladar este asunto y otro en referencia a la consideración de víctima de Manuel José", expresan en el comunicado.

"Esta carta era la segunda que se había enviado al respecto al señor presidente del Gobierno y en esta ocasión sí se ha tenido al menos una respuesta", detallan.

Y según exponen, la asociación que representa a la familia ha recibido ahora una carta fechada el 22 de octubre escrita por el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, ·que en nombre del presidente Pedro Sánchez, hace referencia a que la desclasificación ya está en marcha, y por otro lado dice que va a dirigir el reconocimiento como víctima de terrorismo al Ministerio del Interior, que tiene un órgano competente en esta materia (la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo)".

Las hermanas García Caparrós tienen previsto visitar Madrid la próxima semana para acceder a la documentación desclasificada sobre el asesinato del joven, y en el comunicado remitido, agradecen al presidente de Gobierno su respuesta, "aunque la petición era de encuentro formal para hacerle llegar su reivindicación de forma directa y personal, como familiares de víctimas de la Transición".

"En los próximos días la familia García Caparrós se dirigirá al Ministerio del Interior para seguir con la lucha por la reparación de las víctimas de terrorismo", concluyen.