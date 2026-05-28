El presidente de Diputación de Málaga dice que la "incapacidad del Gobierno alcanza otro nivel con el colapso eléctrico"

Archivo - El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha criticado que "la incapacidad manifiesta del Gobierno central en materia de vivienda, de movilidad, de infraestructuras hídricas, alcanza otro nivel ante el colapso eléctrico que ya comienza a estrangular el crecimiento de la provincia".

Así se ha manifestado Salado ante los problemas que acarrea "la saturación de la red eléctrica", que, ha incidido, "está frenando el crecimiento de la provincia".

"Veníamos alertando de que la saturación de la red eléctrica en Málaga estaba frenando el crecimiento de nuestra provincia", ha incidido Salado, quien ha apuntado que el que "una fábrica deje de invertir 1.000 millones de euros en Málaga por falta de electricidad es otro mazazo a nuestra tierra, a nuestra gente".

Según ha señalado, "la saturación de la red eléctrica ha impedido que una empresa que quería invertir 1.000 millones no lo haga y se vaya a Zaragoza". "Hemos perdido oportunidades de negocio, de crecimiento y de empleo para nuestros jóvenes. Y todo, porque no se le podía garantizar la potencia eléctrica", ha dicho.

Al respecto, ha apuntado que los jóvenes "están viendo, también, cómo más de 25.000 viviendas en toda Málaga están frenadas por falta de infraestructuras que suministren la energía necesaria".

"Proyectos de vidas que están frenados por la inacción del Gobierno central que vuelve a mostrar su enorme falta de capacidad y empatía para resolver los problemas reales de los ciudadanos", ha lamentado.

Así, ha incidido en que "la falta de infraestructuras para abastecer a la provincia de Málaga de la energía eléctrica necesaria es un gravísimo problema que se une a la falta de vivienda, de infraestructuras hídricas y de movilidad. Problemas todos con un denominador común, la inacción y la falta de gestión del Gobierno central".