El Pride de Torremolinos (Málaga) reivindica la cultura como expresión de libertad

Presentación del Pride de Torremolinos - AYTO TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, acompañada por el concejal de Igualdad, Francisco García, y representantes del colectivo Lgtbiq+ del municipio, ha presentado este martes la programación del Pride de Torremolinos 2026, que se celebra del 26 de mayo al 6 de junio.

Del Cid ha iniciado su intervención destacando que se veía "muy bien acompañada por el tejido asociativo más participativo, activo y reivindicativo de cuantas ciudades conozco. A todos agradeceros no sólo por lo que hoy presentamos, sino por el trabajo que habéis hecho durante todo el año para que lleguemos hoy aquí con una programación completa y, sobre todo, representando a una comunidad Lgtbiq+, que crece y mejora al ritmo que lo hace nuestra ciudad".

"Y lo hacemos en los prolegómenos de unas fechas muy especiales para Torremolinos, en el que el orgullo que forma parte de nuestra identidad se manifiesta a través de expresiones culturales, artísticas y, por supuesto, festivas", ha dicho la alcaldesa.

'Donde se siembra cultura, florece la libertad' es el lema que este año preside el Pride de Torremolinos y, según la regidora, "se identifica perfectamente con el pasado, el presente y el futuro de esta ciudad. Porque creo que resume a la perfección todo lo que el Pride, y Torremolinos, representan: No solo se trata de reivindicar la cultura como medio de expresión, sino que recoge la esencia de la misma, de nuestra ciudad", ha proseguido Del Cid.

"Torremolinos, y su gente, es una tierra que abraza. Una ciudad respetuosa, orgullosa, acogedora y tolerante. Un paraíso en el que siempre puedes ser lo que quieras ser. Como también lo fueron algunos de los autores de la Generación del 27, tan presentes en esta edición por la próxima efeméride. No en vano, se cumplen cien años de la fundación de la revista 'Litoral', que tan vinculada está con Torremolinos, y en la que encontraron refugio la excelente nómina de escritores y escritoras de esta generación. De ahí, que también tengan su protagonismo en el cartel del Pride de este año que tan magníficamente ha plasmado Asís Percales", ha proseguido la regidora.

Del Cid ha destacado la diversidad y la forma de celebrarla como una de las mayores fortalezas como sociedad, "una fortaleza que queremos que trascienda a nuestra ciudad, porque en los próximos días, de mano también del propio colectivo, seguimos trabajando para impulsar esa alianza con Melilla, para una candidatura que ayude a visibilizar nuestro trabajo, y en referencia a los derechos humanos a un lado y otro del Mediterráneo".

El despliegue de la bandera Lgtbiq+ será el jueves 4 de junio a las 12,00 horas en la plaza Blas Infante, ese mismo día, a las 20,30 horas, en el exterior del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso tendrá lugar el Pregón del Pride a cargo de Satín Greco, ganadora de la quinta edición de 'Drag Race España', y la izada de la bandera del colectivo.

La gran manifestación será el sábado 6 de junio y la concentración de inicio está prevista a las 17,00 en el ayuntamiento desde donde partirá a las 18,00 horas finalizando en el centro cultural donde las asociaciones del colectivo Lgtbiq+ leerán el manifiesto.

Este año participarán 23 carrozas y 13 asociaciones, a las que se suman en la manifestación otras muchas llegadas expresamente desde otros puntos de Andalucía.

Durante el acto de presentación del Pride 2026, el concejal de Igualdad ha destacado que "Torremolinos vuelve a demostrar que es un referente de libertad y de inclusión, y lo hace además con una programación artística de primer nivel, que llenará nuestras calles y escenarios de música, talento y visibilidad".

Esta edición contará con la actuación de destacados artistas y grupos como Miss Caffeina, Agoney, Alba Reche, Rosalinda Galán, Las Jessis, Danny Beard, Aiko Onesheet, La Prohibida, Ángelo Néstore, Jota Carajota, Kelly Roller, Alma DeSoul, Lara Sajem, el Coro Lgtbi, el Coro Rainbow, Hoffman, Protegida Castro, Katrina, Talavera, Dennyx o Paca Merino, entre otros.

Por primera vez, además de conocidas drag queens, se podrá disfrutar de la actuación de dos drag kings, Marcus Massalami y Ken Panada. Las galas estarán presentadas por Iván Gelibter, Estupenda Márquez, Xenon Spain, Pink Chadora y Kelly Roller.

"Me gustaría detenerme en algo que para nosotros tiene un enorme valor: la presencia de nuestras drags locales. Artistas como Lore Çe Pump, Lulu Brown, Shayla 007 o Havanna representan el enorme talento que existe en Torremolinos y forman parte de la esencia misma de este Pride", ha destacado.

Así, ha incidido en que "ellas no solo aportan espectáculo y creatividad; también representan años de lucha, de visibilidad y de construcción de espacios seguros y libres para muchas personas. El Pride de Torremolinos no se entendería sin el papel que las artistas drag han tenido históricamente en esta ciudad y creemos que es importante reconocerlo públicamente".

Las asociaciones que participan en la programación del Pride son Colega Torremolinos, Ojalá Entiendas, Apoyo Positivo, Colegándalus Málaga, Federación Andalucía Diversidad Lgbt, Asociación de Comerciantes Gays de Torremolinos (Acogat), Coro Lgtbi de Torremolinos, Diversport Torremolinos, Alternativa en Colores, Múltiplex, Diversénior, Reynas Torremolinos y Daddy's Torremolinos.

PROGRAMACIÓN PRIDE

Por otro lado, junto a las actuaciones, tendrá lugar un amplio programa de actividades culturales y deportivas como una yincana por la diversidad en la Plaza Costa del Sol, con juegos familiares, el viernes 29 de mayo a las 18,15 horas, el III Torneo de Vóley Playa 'Sergio Martín Calderón' el sábado 30 de mayo a las 9,00 horas en el área deportiva de Los Álamos, la presentación de la novela 'Darrax' de Manuel de Molina, el 1 de junio a las 20,00 horas en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, la proyección prelanzamiento de 'Hetero' del director de cine Fran Campos que será el 3 de junio a las 19,00 horas en el Centro Cultural.

Entre otras propuestas, se grabará el podcast 'Que el cielo nos juzgue' de Diario Sur y la Revista SIX el jueves 4 de junio a las 10,00 horas en Plaza Costa del Sol.

Ese mismo día en el mismo emplazamiento pero a las 19,00 horas se celebrará el Family Diversity Day, mientras que el 5 de junio a las 18,30 horas será la VIII edición del Concurso de Mascotas Orgullosas en Avenida Palma de Mallorca y a continuación, a las 19,30 horas, la IX Carrera de Tacones.

Ya el sábado 6 de junio a las 09,30 horas dará comienzo la primera marcha cicloturista de Torremolinos 'Rainbow Bike' que partirá del parking junto al chiringuito El Galeón.