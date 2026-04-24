Profesionales de Quirónsalud Marbella forman sobre salud mental y prevención de acoso a alumnos del Colegio Alemán

Profesionales de Quirónsalud Marbella forman sobre salud mental y prevención de acoso a niños del colegio Alemán. - QUIRÓNSALUD MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

Profesionales del Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) han participado esta semana en una actividad desarrollada con alumnos de primero y segundo de Educación Secundaria del Colegio Alemán de Málaga, en el término municipal de Ojén, dentro del programa Stay Healthy, de la Fundación Quirónsalud, para promover hábitos saludables y el bienestar emocional en jóvenes.

Así, profesionales de la Fundación y del Hospital Quirónsalud Marbella de distintas áreas, entre ellos la psicóloga Susana Brescia y la doctora Isabel Blanco, jefa de Ginecología y Obstetricia, junto a responsables del área de Calidad y Comunicación del centro, han desarrollado sesiones mediante talleres adaptados a cada grupo, han informado en una nota.

En esas sesiones los especialistas han abordado de forma específica la salud mental en la adolescencia, poniendo el foco en un aspecto especialmente relevante en estas edades, como es el 'bullying'. Durante los talleres se han trabajado conceptos clave como la identificación y gestión de las emociones, la importancia de no normalizar el sufrimiento emocional, la necesidad de hablar y pedir ayuda, y el papel del entorno (familia, compañeros y profesionales) como red de apoyo.

A través de dinámicas participativas y materiales adaptados a su edad, los estudiantes han podido reflexionar sobre cómo se sienten, cómo se relacionan consigo mismos y qué recursos pueden utilizar en momentos de dificultad.

Asimismo, se han abordado estrategias prácticas de regulación emocional, como técnicas de respiración, atención plena, actividad física o expresión emocional, con el objetivo de que los adolescentes cuenten con herramientas concretas para afrontar situaciones de estrés, ansiedad o conflicto interpersonal, incluido el acoso escolar.

Según han destacado desde Quirónsalud Marbella, la iniciativa "ha despertado un gran interés entre los alumnos", que han participado activamente en las sesiones y han mostrado una elevada implicación en las actividades propuestas, lo que refuerza la necesidad de abrir espacios de diálogo sobre salud mental en el ámbito educativo.

Como novedad, el programa ha incorporado una sesión telemática dirigida a madres y padres, para facilitar su participación y reforzar el papel del entorno familiar como apoyo clave en el bienestar emocional de los jóvenes.

Esta acción refuerza el enfoque integral del programa Stay Healthy, "que entiende la prevención y el abordaje del malestar emocional en jóvenes y adolescentes como una tarea compartida, en la que el entorno familiar desempeña un papel esencial como fuente de apoyo, escucha y acompañamiento".

Con este tipo de iniciativas, ha subrayado, el Hospital Quirónsalud Marbella y la Fundación Quirónsalud "reafirman su compromiso con la promoción de la salud mental desde edades tempranas, la prevención del bullying y la colaboración activa con centros educativos y familias para contribuir al bienestar emocional de niños y adolescentes".